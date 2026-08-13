Secretar de stat în Ministerul Energiei: Românii nu vor fi afectați în privința consumului de energie. "Risc de blackout nu există"

România ar putea importa energie și din Grecia. Sursa foto: Getty Images

Cristian Buşoi, secretarul de stat din Ministerul Energiei, a declarat miercuri seara, la Digi24, că următoatele două săptămâni vor fi unele "de foc" în ceea ce priveşte consumul de energie, având în vedere prognozele meteorologice şi hidrologice, însă, a subliniat că românii nu vor fi afectaţi. "În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali. Risc de blackout nu există. Sistemul energetic este stabil, este coordonat", a precizat Buşoi în cadrul interviului.

Secretarul de stat din Ministerul Energiei a menţionat în timpul declaraţiilor că oprirea reactorului 2 de la Centrala nucleară de la Cernavodă va crește necesarul de energie care trebuie acoperit din alte surse, inclusiv din importuri, dar a dat asigurări că nu există risc de blackout în următoarele două săptămâni în România.

"În aceste două săptămâni de foc, risc de blackout nu există. Sistemul energetic este stabil, este coordonat. În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali.

Altfel, producţie pentru consumul casnic, pentru oamenii care nu vor simţi nimic în ceea ce priveşte consumul lor, electricitatea la care au acces, serviciile esenţiale, spitale, şcolile sunt închise în această perioadă. Farmacii, fabrici de medicamente, poliţie, instituţii, care asigură funcţionarea statului, nu există nici cel mai mic pericol", a declarat Cristian Buşoi, în cadrul interviului oferit în această seară.

Pe de altă parte, oficialul a afirmat că unele pene de curent sunt posibile, în teorie, dacă incendii puternice de vegetaţie izbucnesc în apropierea unor linii ale operatorului naţional de transport de energie electrică.



"Singurul pericol teoretic, dar e pur teoretic, în zilele de caniculă, este acela al unor incendii de vegetaţie. Sigur, aici trebuie să fim foarte atenţi şi fac mereu apel către populaţie, mai ales cei din mediul rural, să evite să dea foc la resturi din agricultură, mai ales în apropierea liniilor Transelectrica", a mai Cristian Buşoi.