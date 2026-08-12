Inflația a scăzut de la 10,4% la 8,2% în luna iulie 2026. Cel mai mult s-au scumpit motorina, benzina și mâncarea

2 minute de citit Publicat la 09:43 12 Aug 2026 Modificat la 09:47 12 Aug 2026

România rămâne campioana inflației în UE: La noi, rata anuală e de peste trei ori mai mare. Foto: Getty Images

Inflația a scăzut în iulie 2026 cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an și a atins nivelul de 8,2%. Banca Națională a anunțat că abia spre finele anului 2027 va ajunge în zona considerată normală, dar intră pe o traiectorie descendentă. Cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%).

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că după mai multe luni de creștere, inflația a scăzut în iulie 2026 până la 8,2%, o scădere semnificativă de la 10,42% în iunie și 10,85% în mai.

Cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%), a mai anunțat INS.

Alimentele care s-au scumpit cel mai mult

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost la:

cafea ⬈ 19,47%;

ouă ⬈ 13,9%;

carnea de bovine ⬈ 11,67%;

laptele de vacă ⬈ 11,28%;

țuica și alte băuturi spirtoase ⬈ 8,87%;

zahăr, miere de albine ⬈ 8,81%;

pâine ⬈ 7,93%;

pește proaspăt ⬈ 7,93%;

conservele din carne ⬈ 6,77%;

ulei comestibil ⬈ 6,57%;

carne de pasăre ⬈ 6,24%;

carne de porc ⬈3,4%;

bere ⬈7,88%;

vin ⬈6,66%;

„În perioada menționată au fost și reduceri ale prețurilor și anume: zahărul și-a diminuat tariful cu 0,25%, untul cu 0,53%, făina cu 4,3%, iar mălaiul cu 4,92%. Cele mai mari scăderi de preț pe parcursul unui an s-au înregistrat la cartofi cu 13,68%, precum și la fructele proaspete 13,82%”, a transmis INS.

Motorina s-a scumpit cu 30%

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iulie sunt:

motorină ⬈ 30,7%;

benzină ⬈ 23,15%;

energie termică ⬈ 10,70%;

cărți, ziare, reviste ⬈ 10,82%;

detergenți ⬈ 9,92%;

tutun și țigări ⬈ 8,51%;

articolele de igienă și cosmeticele ⬈ 6,80%;

medicamentele ⬈ 4,36%;

gazele ⬈ 0,97%;

Energia electrică este un caz special.

„Tarifului energiei electrice, până luna trecută vedeta scumpirilor ultimului an, și-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor) cu doar 3,39%. Reamintim că timp de un an după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice, tariful energiei electrice a atins și niveluri de peste 50% an/an”, a transmis INS.

Chiriile s-au majorat cu peste 40%

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în iulie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la:

chirii ⬈ 42,48%;

apă, canal și salubritate ⬈ 15,99%;

reparații auto ⬈ 13,85%;

igienă și cosmetică ⬈ 14,10%;

serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte ⬈ 14,36%;

asistența medicală ⬈ 12,48%;

transportul urban ⬈ 7,47%;

transportul rutier ⬈ 12,21%;

Tarifele serviciilor aeriene ⬈ 2,3%;

tarifele serviciilor poștale ⬈ cu 9,18%;

Anunțul BNR privind inflația

Anunțul INS vine la scurt timp după ce BNR a anunțat că se așteaptă ca inflația să scadă substanțial în trimestrul III din 2026, în principal pentru că dispar treptat efectele:

eliminării plafonării prețului energiei electrice;

creșterii TVA;

majorării accizelor;

„Ea este așteptată să descrească gradual, reintrând la finele anului 2027 în interiorul intervalului țintei, sub impactul efectelor de bază dezinflaționiste asociate creșterilor recente de prețuri antrenate de șocul energetic, precum și în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta va continua să se adâncească în perspectivă apropiată, coborând la valori mai joase decât cele anticipate anterior – în contextul corecției bugetare, dar și al crizei energetice globale -, și se va restrânge treptat ulterior”, a transmis BNR.

Ținta BNR pentru inflație este de 2,5% pe an.

Noul Raport trimestrial asupra inflației va fi prezentat într-o conferință de presă care va fi organizată în data de 13 august 2026, ora 11:00.