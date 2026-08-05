Cum pot evita românii șocul din facturile la energie. Sfatul unui economist: Intrați pe site-ul ANRE, verificați ofertele

Românii care nu și-au mai reînnoit de mult timp contractele de furnizare a energiei electrice ar trebui să verifice ofertele disponibile pe platforma ANRE și să încheie un nou contract, a recomandat analistul economic Adrian Negrescu. Sursa foto: Getty Images

Românii care nu și-au mai reînnoit de mult timp contractele de furnizare a energiei electrice ar trebui să verifice ofertele disponibile pe platforma ANRE și să încheie un nou contract, de preferat pe o perioadă de cel puțin un an, a recomandat miercuri, la Antena 3 CNN analistul economic Adrian Negrescu. Un contract pe termen mai lung poate asigura un preț stabil și poate reduce riscul unui șoc în facturi în lunile următoare, a explicat el.

Românii ar putea plăti facturi mai mari la energie electrică în lunile următoare, în contextul în care România achită unele dintre cele mai ridicate prețuri din regiune pentru energia cumpărată în orele de vârf. Adrian Negrescu a estimat că scumpirile ar putea ajunge la 10-15% începând din această toamnă.

În orele cu un consum ridicat, România ajunge să plătească peste 500 de euro pentru un megawatt-oră, în timp ce în țări precum Bulgaria sau Polonia prețul este de aproximativ 300 de euro. Costurile ridicate ale importurilor s-ar putea reflecta în facturile achitate de populație și de firmele mici.

Adrian Negrescu a susținut, în acest context, că riscul unui șoc în facturi este mai mare în cazul persoanelor care nu au un contract de furnizare încheiat pentru o perioadă de cel puțin un an.

"Acest șoc în facturi s-ar putea vedea în special la cei care nu au un abonament pe un an. Atunci când vorbim despre factura la curent, este important să avem un contract cu o firmă serioasă, încheiat pentru o perioadă mai lungă. Cu cât contractul este valabil mai mult timp, cu atât avem un preț asigurat", a explicat analistul economic.

"Cei care nu și-au mai reînnoit de mult contractele la energie ar trebui să intre pe platforma ANRE și să verifice ce oferte există. Este important să vedem ce preț avem în acest moment și în ce condiții este furnizată energia", a declarat Adrian Negrescu.

"Trebuie să ne organizăm, pentru că prețurile ar putea crește din toamnă cu 10-15%, ca urmare a problemelor din sistemul energetic național. La un preț de 1,5-3 lei pe kilowatt-oră, factura la energie devine o mare problemă pentru majoritatea populației, mai ales pentru cei care folosesc centrale electrice, calorifere sau radiatoare", a avertizat analistul.

Adrian Negrescu a estimat că situația din sectorul energetic va începe să se îmbunătățească în a doua jumătate a anului, însă piața s-ar putea stabiliza abia în vara anului viitor.

"Trebuie să ne pregătim pentru o creștere semnificativă a prețurilor din toamnă. Problemele din sectorul energetic se vor rezolva, dar abia din vara viitoare lucrurile se vor liniști în piața de energie și vom putea asista la o temperare a acestor scumpiri", a mai spus Adrian Negrescu.