La ce se referă, de fapt, cifra SPF de pe cremele cu factor de protecție solară

Dermatologul spune cu nu există nicio cremă care să ne protejeze 100%. Foto: Getty Images

Turiștii aflați pe litoral vor putea beneficia de consultații dermatologice gratuite, fără programare, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos”, care se desfășoară între 10 și 15 august în cinci stațiuni din sudul litoralului. Medicii atrag atenția că depistarea timpurie a cancerului de piele poate face diferența, iar un control durează doar câteva minute.

Dermatologul Alin Nicolescu spune că unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că utilizarea cremei cu factor de protecție solară împiedică bronzarea.

„Este un mit. Ne bronzăm, pentru că nicio cremă nu protejează 100% împotriva radiațiilor solare. Cifra pe care o vedem pe produs, SPF 30, 50+ sau 70+, nu înseamnă că blochează complet razele ultraviolete, ci indică timpul în care pielea este protejată comparativ cu situația în care nu folosim deloc cremă. Dacă fără protecție ne ardem în aproximativ 30 de minute, un SPF 30 prelungește de circa 30 de ori acest interval, deci undeva la toată ziua sau măcar 15 ore. Deci ne bronzăm, dar obținem un bronz sănătos, un bronz cu filtrarea radiațiilor ultraviolete, și este un bronz care durează. În schimb, fără protecție putem confunda o arsură cu un bronz, iar aceasta dispare într-o săptămână și afectează pielea”, a explicat medicul.

Potrivit specialistului, cancerul de piele nu provoacă, de cele mai multe ori, simptome evidente, motiv pentru care multe persoane ignoră modificările apărute la nivelul pielii.

„Cancerul de piele nu doare, nu ustură și nu provoacă mâncărimi. De aceea, trebuie să mergem la medic ori de câte ori observăm că s-a modificat o aluniță sau o leziune deja existentă ori dacă apare o formațiune nouă. Nu vorbim doar despre melanom, ci și despre alte tipuri de cancer de piele, care uneori pot fi confundate cu negi sau veruci, inclusiv în zona unghiilor. Deci orice modificare care apare pe pielea noastră, chiar și anumite pete, chiar și în cazul leziunilor preexistente, dacă vedem că acea leziune începe să se mărească puțin, se înnegrește pe margini sau își schimbă aspectul, este important să fie verificată. Există investigații neinvazive, decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel că pacientul nu plătește nimic. Dermatologul poate scana leziunea și poate stabili dacă sunt necesare investigații suplimentare”, a precizat Alin Nicolescu.

În perioada 10–15 august, turiștii vor putea merge direct la corturile amenajate pe plajă pentru a beneficia de consultații gratuite, fără programare.

„Campania «Asumă-ți să fii sănătos» este dedicată turiștilor. Pentru noi este chiar mai simplu, pentru că oamenii sunt deja în costum de baie și examinarea se face rapid. Corturile sunt amplasate în cinci stațiuni de pe litoralul Mării Negre, iar consultațiile au loc de luni până vineri. Pe lângă dermatologie, sunt disponibile consultații de endocrinologie, pneumologie și pediatrie. Campania este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila», în colaborare cu societățile profesionale de Dermatologie, Endocrinologie, Pneumologie și Pediatrie”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, edițiile anterioare au demonstrat utilitatea campaniei.

„Anul trecut, numai în cadrul consultațiilor de dermatologie au fost efectuate peste 2.000 de examinări în cele cinci zile. Din păcate, am descoperit și leziuni suspecte, însă, din fericire, cele mai multe au fost depistate în stadii incipiente, astfel încât pacienții au putut să își trateze la timp niște leziuni care puteau deveni foarte grave”, a spus Alin Nicolescu.

Pe lângă examinarea pielii, participanții primesc și recomandări personalizate privind protecția solară.

„Oamenii află cum să se protejeze corect și ce tip de cremă cu factor de protecție li se potrivește. Nu există o cremă universală, potrivită pentru toată lumea”, a concluzionat dermatologul.