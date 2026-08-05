"Novorossiisk e terminat". Una dintre cele mai mari companii de transport din Rusia refuză să mai transporte mărfuri prin Marea Neagră

Una dintre cele mai mari companii de transport din Rusia, FESCO, a anunțat că nu mai acceptă comenzi pentru transporturi prin Marea Neagră. FOTO: Profimedia Images

Una dintre cele mai mari companii de transport din Rusia, FESCO, a anunțat că nu mai acceptă comenzi pentru transporturi prin Marea Neagră, după scufundarea portcontainerului "Yanina", scrie The Moscow Times. Compania lucrează la introducerea unor măsuri suplimentare de securitate și analizează rute alternative de livrare. Variantele sunt însă puține, iar situația ar putea duce la noi blocaje în porturile din Extremul Orient, avertizează reprezentanții din industria logistică.

Nava "Yanina", cu o capacitate de aproximativ 1.000 de containere, s-a scufundat în noaptea de 1 august. În noaptea de 4 august, drone maritime au atacat vasul comercial "Nadezhda", care naviga din portul turcesc Samsun spre Novorossiisk, cu o încărcătură de legume și fructe, precum și o altă navă care venea din Turcia. Aceasta din urmă a rămas pe linia de plutire.

"Așa cum ne temeam, ruta prin Novorossiisk s-a închis", a declarat un importator de produse chimice de uz casnic și articole pentru locuință din China. Potrivit acestuia, FESCO era unul dintre cei mai mari operatori ruși de pe această rută, alături de grupul de companii Delo.

Reprezentanții grupului Delo avertizaseră încă din martie, când a început războiul din Orientul Mijlociu și a fost blocată Strâmtoarea Ormuz, că porturile din Extremul Orient s-ar putea confrunta în acest an cu o creștere a volumului de transport comparabilă cu cea din 2022, când o mare parte a importurilor a fost redirecționată pe această rută.

Acum, mărfurile importate de Rusia au și mai multe motive să fie transportate prin Extremul Orient, consideră un angajat al unei mari companii de logistică. Creșterea masivă din 2022 a dus la supraaglomerarea porturilor și a magistralei feroviare transsiberiene, provocând întârzieri de mai multe luni în livrarea mărfurilor, a amintit acesta. "Și acest scenariu s-ar putea repeta", a avertizat reprezentantul companiei.

Alternativele sunt însă limitate. "Oprirea transporturilor de containere prin Novorossiisk înseamnă că principalul flux al importurilor va fi direcționat în primul rând spre porturile din Extremul Orient și spre Sankt Petersburg. Mai există rutele feroviare și rutiere, dar acestea au capacități considerabil mai mici", a declarat un expeditor.

Potrivit acestuia, nici Sankt Petersburg nu este o variantă lipsită de riscuri. Cea mai scurtă rută din China spre acest port trece prin Strâmtoarea Ormuz, unde situația este deja problematică, iar porturile din Sankt Petersburg sunt, la rândul lor, vizate de atacuri cu drone.

Transporturile prin Novorossiisk se desfășurau cu dificultate și înaintea suspendării anunțate de FESCO. În lunile iulie și august era foarte greu să fie găsit un loc disponibil pentru un container, iar înlocuirea navei "Yanina" nu este posibilă în acest moment, a declarat un reprezentant din domeniul transporturilor internaționale.

"Din cauza atacurilor asupra navelor din lunile iunie și iulie, această rută a devenit imprevizibilă în ceea ce privește termenele de livrare. De mai bine de o lună le recomandăm clienților să nu o mai folosească", a adăugat un alt reprezentant al industriei.

Anterior, atacurile vizau în principal vrachierele care transportau cereale și petrolierele cu produse petroliere. Datele privind circulația navelor arată că numărul curselor efectuate de nave mari din Novorossiisk a scăzut în iulie cu 38% față de luna mai. În cazul petrolierelor, reducerea a fost de 50%, iar în cazul vrachierelor pentru cereale, de 46%.