Ucraina a „sugrumat” comerțul Rusiei la Marea Neagră. Rușii sunt obligați să ocolească tot globul prin Arctica și Extremul Orient

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Atacurile dronelor ucrainene au îngreunat importurile din China transportate prin Marea Neagră, au declarat angajați ai unor companii de logistică și comerț exterior din Rusia, citați de Moscow Times. „Pe ruta China-Novorossiisk, situația este acum foarte complicată, iar întârzierile sunt uriașe”, a declarat un importator.

Cei din industrie recomandă evitarea acestei rute în prezent, deoarece atacurile cu drone și ambarcațiuni fără echipaj au făcut situația imprevizibilă. Tensiunile din regiune persistă din luna martie, dar situația s-a agravat acum la maximum. Până de curând, atacurile vizau în principal vrachiere care transportau cereale și petroliere încărcate cu produse petroliere.

La sfârșitul lunii iulie a fost atacată și o navă portcontainer care transporta mărfuri de import. În noaptea de 1 august, nava „Ianina”, aparținând companiei Fesco, s-a scufundat în Marea Neagră, la aproximativ 130 de mile marine de Novorossiisk, în urma unui atac cu drone navale. Echipajul a fost salvat, dar întreaga încărcătură a fost pierdută.

Novorossiisk este în primul rând un port de export și aspira încă din primăvară la statutul de principală poartă de ieșire a mărfurilor rusești. Totuși, prin acest port trece și o proporție importantă a importurilor.

Supraaglomerarea porturilor din Extremul Orient obligă companiile să transporte mărfurile din China pe această rută mult mai lungă. Potrivit directorului unei mari companii de logistică, prin Novorossiisk treceau până la 30% dintre containerele cu mărfuri importate în Rusia.

Datele privind circulația navelor arată că, în iulie, numărul curselor făcute de nave mari din Novorossiisk a scăzut cu 38% față de luna mai. Numărul curselor petrolierelor s-a redus cu 50%, iar cel al vrachierelor pentru cereale cu 46%.

În cazul celorlalte nave comerciale, numărul escalelor în port a scăzut cu 23%.

„Situația se înrăutățește pentru ruși

„Situația se va înrăutăți, însă, acum, deoarece și navele portcontainer au devenit ținte”, a avertizat un director al unei mari companii de logistică.

„Numărul celor dispuși să își asume un asemenea risc nesăbuit va scădea în mod evident, chiar dacă până în iunie nu existau întârzieri semnificative în port, iar transporturile funcționau stabil, spre deosebire de Extremul Orient, unde porturile sunt supraaglomerate”, a declarat proprietarul unei case de expediții.

Amploarea riscurilor este ilustrată și de problemele apărute în acest an în transportarea mărfurilor din Novorossiisk.

Potrivit estimărilor Uniunii Exportatorilor și Producătorilor de Cereale, din cauza atacurilor din regiunea Mării Azov și a Mării Negre, Rusia ar putea exporta în acest sezon cu până la 30-35 de milioane de tone de grâu mai puțin decât era prevăzut, în condițiile în care analiștii estimaseră exporturi totale de 44-45 de milioane de tone.

Exporturile totale de cereale ale Rusiei au depășit 61 de milioane de tone în sezonul precedent, desfășurat din iulie 2025 până în iunie 2026.

„Atacurile sistematice începute în iulie ar putea conduce în curând la blocarea completă a coridoarelor de export din bazinul Mării Negre”, se arăta într-un comunicat al uniunii.

În 2025, portul Novorossiisk a avut un flux de 168 de milioane de tone de mărfuri, cu 29% mai mult decât cel mai apropiat concurent al său, portul Ust-Luga din regiunea Leningrad, care a procesat 130 de milioane de tone, și de două ori mai mult decât portul Vostocinîi de la Oceanul Pacific, a afirmat Diana Șevțova, directoarea filialei din Novorossiisk a companiei TransGID.

Prin Novorossiisk trecea una din cinci tone exportate pe mare de Rusia: petrol Urals și amestecul kazah CPC Blend, grâu destinat silozurilor din Egipt, precum și containere cu îngrășăminte și metale pentru piețele din Asia și Africa.

În prezent, în port este construit un terminal în valoare de 120,7 miliarde de ruble. Consorțiul Conductei Caspice intenționează să transporte un volum-record de 72 de milioane de tone de petrol prin terminalul local, iar traficul de containere a depășit pentru prima dată 1,1 milioane TEU.

„În spatele acestor cifre se află trei factori: redirecționarea exporturilor rusești dinspre Marea Baltică spre rutele sudice, orientarea către piețele asiatice și investițiile masive în infrastructură”, a scris Șevțova.

Din cauza atacurilor ucrainene, rușii transportă petrol cu flotila din Arctica

Rusia a adunat o flotilă de petroliere de dimensiuni fără precedent, care au început deja sau se pregătesc să transporte aproximativ opt milioane de barili de petrol pe Ruta Maritimă de Nord. Volumul reprezintă aproximativ 60% din cantitatea livrată prin Arctica către țările asiatice în întreaga perioadă de navigație din vara și toamna anului trecut.

În condițiile în care dronele ucrainene scufundă nave rusești în Marea Neagră și Marea Azov, iar statele occidentale rețin petroliere din „flota din umbră”, Ruta Maritimă de Nord capătă o importanță deosebită pentru exporturile de combustibili rusești.

Pe 3 august, aproximativ 15 petroliere fie navigau deja pe această rută, fie se aflau în Marea Kara, aparent în așteptarea unui spărgător de gheață nuclear sau a îmbunătățirii condițiilor de navigație, pentru a-și putea continua drumul spre est, relatează gCaptain, publicație specializată, citată de Moscow Times.

Cele mai multe dintre nave se află în Marea Kara, între arhipelagul Novaia Zemlea și Peninsula Taimir.

Trei petroliere navighează deja pe Ruta Maritimă de Nord, iar unul dintre ele este aproape de încheierea traversării sectorului arctic. Alte două se îndreaptă spre nord dinspre vest, prin Marea Norvegiei și Marea Barents.

În total, trei spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară au fost alocate pentru escortarea petrolierelor.

Pe parcursul întregului an trecut, pe Ruta Maritimă de Nord au fost transportați aproximativ 13,1 milioane de barili de petrol.