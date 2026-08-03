Ucraina i-a alungat pe ruși de la „mările calde”. Rusia și-a adunat o flotilă în Arctica pentru exporturi de petrol pe rutele nordice

2 minute de citit Publicat la 19:54 03 Aug 2026 Modificat la 19:54 03 Aug 2026

Vase rusești în Arctica. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Rusia a adunat o flotilă de petroliere de dimensiuni fără precedent, care au început deja sau se pregătesc să transporte aproximativ opt milioane de barili de petrol pe Ruta Maritimă de Nord. Volumul reprezintă aproximativ 60% din cantitatea livrată prin Arctica către țările asiatice în întreaga perioadă de navigație din vara și toamna anului trecut, scrie The Moscow Times.

În condițiile în care dronele ucrainene scufundă nave rusești în Marea Neagră și Marea Azov, iar statele occidentale rețin petroliere din „flota din umbră”, Ruta Maritimă de Nord capătă o importanță deosebită pentru exporturile de combustibili rusești.

Pe 3 august, aproximativ 15 petroliere fie navigau deja pe această rută, fie se aflau în Marea Kara, aparent în așteptarea unui spărgător de gheață nuclear sau a îmbunătățirii condițiilor de navigație, pentru a-și putea continua drumul spre est, relatează gCaptain, publicație specializată, citată de Moscow Times.

Cele mai multe dintre nave se află în Marea Kara, între arhipelagul Novaia Zemlea și Peninsula Taimir.

Trei petroliere navighează deja pe Ruta Maritimă de Nord, iar unul dintre ele este aproape de încheierea traversării sectorului arctic. Alte două se îndreaptă spre nord dinspre vest, prin Marea Norvegiei și Marea Barents.

În total, trei spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară au fost alocate pentru escortarea petrolierelor.

Pe parcursul întregului an trecut, pe Ruta Maritimă de Nord au fost transportați aproximativ 13,1 milioane de barili de petrol.

Importanța rutei

Volumul fără precedent de țiței pregătit pentru transport încă de la începutul perioadei celei mai favorabile navigației evidențiază importanța tot mai mare a rutei, pe fondul accentuării riscurilor geopolitice și militare de-a lungul coridoarelor maritime tradiționale, notează gCaptain.

Sezonul de navigație din timpul verii și toamnei durează de obicei de la sfârșitul lunii iunie până la începutul lunii noiembrie, iar gheața ajunge la grosimea minimă spre sfârșitul lunii septembrie.

În această perioadă, petrolierele pot traversa singure Ruta Maritimă de Nord sau pot apela la spărgătoare de gheață în sectoarele cele mai dificile.

Lipsa petrolierelor din clasa de navigație arctică, capabile să opereze independent în aceste condiții, rămâne un obstacol important în calea dezvoltării transporturilor pe ruta nordică.

Sancțiunile occidentale impuse ca răspuns la războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei au împiedicat Rusia să mai comande nave la șantiere navale din străinătate.

Construirea propriilor nave la șantierul naval „Zvezda” din Extremul Orient avansează lent, inclusiv din cauza problemelor legate de livrarea echipamentelor și de finanțare.

În 2025, volumul total de mărfuri transportate pe Ruta Maritimă de Nord a scăzut cu 2,3% față de anul precedent, ajungând la 37,02 milioane de tone.

Gazele naturale lichefiate au reprezentat 58% din totalul transporturilor, petrolul și produsele petroliere 21%, iar condensatul de gaze 4%.

În ultimele luni, forțele armate ucrainene au desfășurat o campanie intensă de atacare a navelor asociate Rusiei.

Comandantul Forțelor de Drone ucrainene, Robert Brovdi, a anunțat pe 18 iulie că 172 de nave au fost scoase din funcțiune în cadrul operațiunii „Molocika”, dintre care 118 în Marea Azov și 54 în Marea Neagră.

Statul Major al armatei ucrainene a afirmat că atacurile urmăresc izolarea Crimeei și împiedicarea Rusiei să obțină venituri din exporturile de energie.