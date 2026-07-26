„Flota din umbră” a Rusiei a transportat jumătate din petrolul exportat pe mare. Cum folosește Putin Africa pentru a ocoli sancțiunile

3 minute de citit Publicat la 23:31 26 Iul 2026 Modificat la 23:38 26 Iul 2026

Unele nave rusești au fost etichetate ca fiind ilegale, obligând Kremlinul să caute opțiuni alternative pentru transportul și vânzarea bunurilor sale. Foto: Profimedia Images

Rusia își extinde strategia de ocolire a sancțiunilor prin înregistrarea navelor „flotei din umbră” sub pavilioane africane, folosind registre maritime vulnerabile pentru a ascunde proprietarii și originea petrolului transportat, scrie Business Insider Africa.

De la inițierea războiului împotriva Ucrainei în 2022, comunitatea internațională a răspuns prin impunerea de embargouri asupra produselor rusești, în special asupra produselor sale energetice.

Drept urmare, unele nave rusești au fost etichetate ca fiind ilegale, obligând Kremlinul să caute opțiuni alternative pentru transportul și vânzarea bunurilor sale.

O astfel de alternativă este înregistrarea „flotei sale din umbră” sub pavilioane africane pentru a ocoli sancțiunile respective.

Flota din umbră a Rusiei se referă la o rețea de petroliere învechite și alte nave utilizate pentru transportul de țiței și produse petroliere rusești, ocolind în același timp sancțiunile occidentale impuse după invazia Moscovei în Ucraina din 2022.

Aceste nave operează adesea prin structuri de proprietate opace, își schimbă frecvent numele și steagurile, dezactivează sistemele de urmărire și se bazează pe transferuri de la o navă la alta pentru a ascunde originea încărcăturii lor.

Potrivit Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), flota din umbră transportă o parte substanțială din exporturile de petrol maritim ale Rusiei, contribuind la generarea de miliarde de dolari în venituri anuale.

Această practică a atras o atenție sporită din partea guvernelor occidentale și a autorităților de reglementare maritimă.

Cum ascunde Rusia adevărata proprietate a petrolierelor sale.

Rusia, centrul unuia dintre cele mai costisitoare conflicte din lume, a recurs acum la vizarea registrelor maritime africane, deoarece acestea permit flotei din umbră a Rusiei să ascundă adevărata proprietate a petrolierelor sale.

Registrele maritime africane sunt adesea afectate de mecanisme slabe de verificare a înmatriculării, operatorilor și originii proprietății unei nave, potrivit cercetătorilor de la Institutul Robert Lansing, așa cum se vede pe DefenseWeb.

„În practică, aceasta înseamnă că navele pot continua să opereze în cadrul rețelelor maritime internaționale, rămânând în același timp protejate de acțiunile directe de aplicare a legii”, chiar dacă sunt deja sancționate, au scris cercetătorii institutului într-un raport din martie.

Un raport al Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat a menționat că flota din umbră a Rusiei a transportat aproximativ 50% din petrolul maritim al țării în martie.

Rolul Africii în flota din umbră a Rusiei

În Africa, Rusia își înregistrează în mod obișnuit navele sub „steaguri false”, în timp ce flota sa arborează și „steaguri de conveniență” și se angajează în „schimbarea steagurilor” pentru a evita sancțiunile.

„Concentrația tot mai mare de nave cu legături cu Rusia în registrele africane indică faptul că flota din umbră evoluează într-o rețea logistică stabilă și instituționalizată, mai degrabă decât într-o soluție temporară”, a raportat Institutul Lansing.

Conform rapoartelor maritimecrimes.com, Uniunea Europeană, Regatul Unit și Statele Unite au inclus pe lista neagră 110 nave sub pavilion comorian în 2025, datorită implicării lor în transportul de petrol care susține economia de război a Rusiei.

În plus, un raport din martie al Institutului pentru Studii de Securitate (ISS) a indicat că registrul navelor din Camerun a cunoscut o expansiune de 126% față de anul precedent.

„Aceste cifre sugerează că registrele africane nu mai sunt actori marginali în sistemul maritim global, ci au devenit noduri centrale în infrastructura care permite eludarea sancțiunilor”, a raportat Institutul Lansing.

În anul precedent, Malawi a făcut apel la acțiuni internaționale împotriva exploatării frauduloase a registrului său maritim, în urma înregistrării a opt incidente care au implicat utilizarea neautorizată a pavilionului său.

Ca multe națiuni africane, Malawi nu operează un registru internațional al navelor.

"Interpolul va investiga aceste activități ilegale”, a scris David Mzandu, secretarul pentru transporturi și lucrări publice din Malawi, într-o scrisoare adresată OMI.

„În plus, se va observa că acești fraudatori au furnizat semnături, o ștampilă guvernamentală falsă, date de contact și o entitate care nu are legătură cu guvernul din Malawi.”

În iunie, Regatul Unit a interceptat un petrolier cu legături cu Rusia, care arbora pavilion camerunez, sub suspiciunea de încălcare a sancțiunilor internaționale în timp ce naviga pe Canalul Mânecii.