Marea Britanie a interceptat pentru prima dată un petrolier rusesc din Flota Fantomă

1 minut de citit Publicat la 19:12 14 Iun 2026 Modificat la 19:24 14 Iun 2026

Petrolier din Flota Fantomă a Rusiei, interceptată de forțele britanice în Canalul Mânecii, duminică, 14 iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

Armata britanică a interceptat un petrolier din Flota Fantomă a Rusiei în Canalul Mânecii, a anunțat premierul Keir Starmer, aceasta fiind prima operațiune de acest fel desfășurată de forțele britanice, relatează CNN.

Nava confiscată duminică este Smyrtos, cu pavilion camerunez, care a fost sancționată anul trecut de Marea Britanie pentru implicarea sa în transportul de petrol rusesc. La operațiunea de abordare a navei, desfășurată în Canalul Mânecii, au participat membri ai forțelor speciale britanice și ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA).

"În primele ore ale acestei dimineți, am ordonat Forțelor Armate să intercepteze un petrolier din flota din umbră care încerca să traverseze Canalul Mânecii", a scris Keir Starmer într-o postare pe platforma X.

Ulterior, prim-ministrul britanic a adăugat: "Această operațiune reușită reprezintă o nouă lovitură dată Rusiei și le amintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu le vom permite să se ascundă".

Datele de monitorizare a traficului maritim arată că Smyrtos s-a aflat în portul rusesc Ust-Luga pe 5 iunie și a părăsit Marea Baltică șase zile mai târziu. Destinația declarată a navei era Port Said, în Egipt.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat intervenția britanică și a declarat că "Europa trebuie să adopte de urgență măsuri legislative care să permită nu doar reținerea petrolierelelor și restricționarea transporturilor de petrol, ci și confiscarea încărcăturii pe care acestea o transportă".

La rândul său, Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului, a susținut că premierul britanic Keir Starmer "folosește reținerea petrolierului pentru a distrage atenția de la criza migrației din Regatul Unit".

Interceptarea navei Smyrtos a avut loc la doar câteva zile după ce Starmer l-a numit pe Dan Jarvis în funcția de ministru al Apărării, în urma demisiei lui John Healey din guvernul britanic, pe fondul unui conflict legat de bugetul apărării.

"Rusia se bazează pe flota sa din umbră pentru a finanța războiul din Ucraina, iar intervenția noastră reprezintă o lovitură dată războiului ilegal purtat de Putin", a declarat Dan Jarvis.

Franța a interceptat anterior mai multe nave asociate "flotei din umbră" a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului rusesc cu încălcarea sancțiunilor internaționale.