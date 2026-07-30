Au măritat o fetiță de 11 ani cu un tânăr de 20. Trei părinți, condamnați la închisoare după ce copila a rămas însărcinată

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Trei membri ai unei familii au primit închisoare cu suspendare după ce au organizat nunta unei fete de doar 11 ani cu un tânăr de 20. Mireasa era, de fapt, o victimă minoră, iar căsătoria a mascat abuzuri sexuale repetate, soldate cu o sarcină. Cazul readuce în discuție un fenomen al căsătoriilor timpurii impuse minorilor sub pretextul tradiției.

Potrivit anchetatorilor, în vara anului 2022, părinții tânărului de 20 de ani și mama minorei au organizat împreună nunta celor doi. Deși fata avea doar 11 ani, ea a fost dusă să locuiască la tânăr.

În cele din urmă, fata a rămas însărcinată. Instanța i-a găsit vinovați pe cei trei părinți de complicitate la o infracțiune sexuală comisă asupra unui minor și i-a condamnat la câte 2 ani și șase luni de închisoare cu suspendarea pedepsei.

„Problema cea mai mare este că ele sunt organizate între minori sub 16 ani, iar pe mai departe, dacă se produce și se consumă și actul sexual cu un minor, putem să discutăm, mai ales în lumina noilor reglementări de natură penală și a modificării Codului Penal, despre acte sexuale cu un minor sau, bineînțeles, despre infracțiunea de viol. În momentul în care există, bineînțeles, consimțământul, el poate să fie prezumat doar după vârsta de 16 ani. O asemenea situație, prin care tu încurajezi ca părinte efectuarea unei căsătorii între minori și, bineînțeles, producerea, desfășurarea unor acte sexuale în sensul acesta, chiar dacă religia sau, eu știu, propria cultură îți dictează în felul acesta, este absolut interzisă și este pedepsită cu închisoarea”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Specialiștii atrag atenția că, dincolo de eticheta de „tradiție”, astfel de căsătorii ascund adesea abuzuri grave asupra unor copii. Fetele implicate pierd educația, copilăria și rămân cu traume care le urmăresc toată viața.

„Vorbim despre toxicitate când un copil devine soț sau soție. În unele comunități, căsătoria la vârste mici este prezentată ca o tradiție. În realitate, pentru mulți minori, ea nu reprezintă o alegere matură, ci un răspuns la presiune”, spune psihologul Radu Leca.

Cazul din Sectorul 5 rămâne unul dintre puținele în care justiția a tras la răspundere nu doar autorul faptelor, ci și părinții care le-au permis. Un semnal, spun specialiștii, că tradiția nu poate fi invocată drept scuză atunci când în joc este siguranța unui copil.