O directoare din Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a fost reținută de DNA. Alți doi inspectori, plasați sub control judiciar

O directoare din Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a fost reținută de DNA. Alți doi inspectori, plasați sub control judiciar. Sursa foto: Agerpres

Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost reţinută de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzată de luare de mită, conform Agerpres. Alte patru persoane, inclusiv doi inspectori, au fost plasate sub control judiciar.

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) transmis, joi, Agerpres, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând de miercuri, faţă de Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul ONJN, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale).

Joi, aceasta este prezentată Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu zilele de miercuri şi joi, faţă de mai multe persoane:

Radu Andrei Blaga, inspector în cadrul Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru săvârşirea a şase infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată;

Radu Constantin Brătan, inspector în cadrul Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru săvârşirea a şase infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată;

B.V.R., soţul Anei-Maria Badea, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită;

B.I.A., administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

Procurorii anticorupţie notează că în cauză s-a conturat existenţa unui mecanism prin care reprezentanţi ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ar fi remis funcţionarilor din cadrul ONJN sume de bani cu titlu de mită, în scopul soluţionării favorabile a unor cereri, solicitări ori demersuri administrative aflate în competenţa acestora.

"În perioada 23 decembrie 2025 - 21 mai 2026, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpata Ana-Maria Badea, în calitatea menţionată anterior, atât în mod direct, cât şi prin intermediul inculpatului B.V.R., ar fi primit suma totală de 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor societăţi comerciale care îşi desfăşurau activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în legătură cu îndeplinirea şi urgentarea îndeplinirii unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu.

În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi asigurat soluţionarea cu celeritate şi în mod favorabil a solicitărilor adresate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc de societăţile respective, privind aprobarea unor jocuri noi de noroc, reautorizarea acestora ori alte demersuri administrative aflate în competenţa instituţiei", menţionează anchetatorii.

Conform procurorilor, în perioada 23 septembrie 2025 - 26 mai 2026, în contextul efectuării unor controale la diverşi operatori economici din domeniul jocurilor de noroc, Radu-Andrei Blaga şi Radu-Constantin Brătan în calitatea lor de inspectori în cadrul ONJN, ar fi primit de la reprezentanţii societăţilor verificate sume de bani cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei, în total 25.000 de lei, pentru a nu aplica măsurile legale cu privire la neregulile constatate în cadrul controalelor şi, implicit, pentru îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu.

"Între persoanele care ar fi remis astfel de sume de bani se numără şi inculpata B.I.A., care, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, le-ar fi remis inculpaţilor Blaga Radu-Andrei şi Brătan Radu-Constantin, la data de 09 ianuarie 2026, suma de 2.000 de lei", au mai precizat anchetatorii.