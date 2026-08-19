Ilie Bolojan anunță că „anul viitor nu va fi un an simplu”: „Investițiile vor fi mai reduse, pentru că nu mai avem banii din PNRR”

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Getty Images

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a spus, miercuri seară, că „anul viitor nu va fi un an simplu”. El a afirmat că, pe componenta de investiții, „inevitabil va fi o scădere”, deoarece „nu mai avem sumele de bani din PNRR”. Mai mult, Bolojan a spus că indiferent de Guvernul va veni, „îi va fi greu să mai țină salariile din sectorul public plafonate”.

„Mai avem o fereastră care nu poate fi mai mare de șase luni, maximum un an, în care Guvernul României, cel care va fi, Parlamentul, mai pot lua măsuri de consolidare fiscală.

Anul viitor nu va fi un an simplu. Este un an în care alocările pe componenta de investiții, pentru construcții, de exemplu, vor fi mai reduse, pentru că nu mai avem sumele de bani din PNRR, se termină. Inevitabil, va fi o scădere. Anul acesta a fost un record al investițiilor publice, atât din punct de vedere al procentului, aproape 8% din PIB, dar și din punct de vedere al sumelor, ca efect al cumulărilor”, a spus Bolojan, la B1TV.

Astfel, premierul demis spune că, indiferent de ce Guvern vine, „va fi greu să mai țină salariile din sectorul public plafonate”.

„Inevitabil, indiferent de Guvernul care va veni, îi va fi greu să mai țină salariile din sectorul public plafonate, pentru că e al doilea an și va trebui, într-o formă sau alta, să le ridice. Ce am susținut în perioada asta este să găsim o formulă de a susține această lege, pentru că anvelopa de creștere tot va exista, pentru că, dacă votăm legea, am lua niște bani din PNRR, am crea o credibilitate pe viitor și, mai ales, corectează niște dezechilibre care sunt în salarizarea din sectorul public și inechități mari, în sensul în care celor care sunt azi cu un salariu mai mic decât li se cuvine le va fi mărit, iar cei cu salarii mai mari nu vor scădea, dar vor rămâne la fel un an, doi, până îi ajung ceilalți din urmă.

Va fi o presiune pe buget, în condițiile în care trebuie să ne mai reducem cu 1% deficitul, de la 6% la puțin sub 5%”, a mai spus premierul demis.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru și cel al Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat miercuri cu oficialii Comisiei Europene despre proiectul Legii salarizării. Pîslaru a trimis o nouă variantă a Legii salarizării la Comisia Europeană, fără să aibă o discuție cu sindicatele sau cu liderii politici, potrivit surselor Antena 3 CNN.

De altfel, toți liderii de partide care au participat, săptămâna trecută, la discuțiile convocate de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, au declarat că ei nu au văzut nicio formă a acestei legi, cea despre care se vorbește acum și care ar avea o anvelopă salarială de 12 miliarde de lei în plus față de actuala anvelopă salarială din salarizarea bugetară. Suma este mai mare cu 4 miliarde de lei decât prima variantă a proiectului de lege.