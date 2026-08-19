Surse: Pîslaru și Nazare discută cu oficialii de la Bruxelles despre legea salarizării. Urmează întâlniri la Cotroceni

Surse: Pîslaru și Nazare discută cu oficialii de la Bruxelles despre legea salarizării, apoi urmează întâlniri la Cotroceni. Foto: Guvernul României

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru și cel al Finanțelor, Alexandru Nazare, discută miercuri cu oficialii Comisiei Europene despre proiectul Legii salarizării, urmând ca seara să aibă loc discuții tehnice la Palatul Cotroceni, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Videoconferința dintre Pîslaru, Nazare și oficialii Comisiei Europene a început miercuri, la ora 9.00. Discuțiile vizează forma proiectului Legii salarizării și modificările negociate cu Executivul european.

În această seară, echipele tehnice ale partidelor urmează să meargă la Palatul Cotroceni pentru a analiza proiectul. Întâlnirea tehnică va continua și joi dimineață.

Tot joi, de la ora 14.00, este programată discuția politică dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții. Aceștia ar urma să analizeze forma finală a Legii salarizării și să încerce să ajungă la un acord asupra principalelor prevederi.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a trimis o nouă variantă a legii salarizării la Comisia Europeană, fără să aibă o discuție cu sindicatele sau cu liderii politici, potrivit surselor Antena 3 CNN. De altfel, toți liderii de partide care au participat, săptămâna trecută, la discuțiile convocate de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, au declarat că ei nu au văzut nicio formă a acestei legi, cea despre care se vorbește acum și care ar avea o anvelopă salarială de 12 miliarde de lei în plus față de actuala anvelopă salarială din salarizarea bugetară. Suma este mai mare cu 4 miliarde de lei decât prima variantă a proiectului de lege.

Contactat de Antena3.ro, ministrul Pîslaru a spus că până nu se vor finaliza discuțiile cu Comisia Europeană, nu se vor mai face declarații despre proiectul de lege care a generat atât de multe controverse și proteste din partea sindicatelor.

Pîslaru, spunea că are „grile de nerefuzat” pentru Educație și Sănătate, însă aceste salarii nu au fost prezentate nici liderilor partidelor politice, nici sindicatelor. El ar fi trimis, potrivit unor surse, această lege la Comisia Europeană. Printr-o procedură tehnică, Executivul comunitar verifică ce s-a schimbat în lege. Potrivit regulamentului, România poate să se abată cu 5% de la ce a stabilit inițial cu oficialii de la Comisia Europeană. În momentul de față, vorbim despre un draft negociat cu Comisia Europeană care nu a fost prezentat public în detaliu.

Surse politice susțin că, potrivit unor informații primite de liderii partidelor, oficialii de la Bruxelles nu ar fi de acord cu varianta de lege propusă de Pîslaru.

Nicușor Dan i-a convocat, din nou, pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR la Palatul Cotroceni, pentru ziua de joi, ca să discute proiectul. Partidele vor primi cel mai probabil mâine o formă pe care să o analizeze. Dacă există un consens politic pe marile axe ale legii proiectul va fi făcut public înainte ca el să fie depus în Parlament. Legea trebuie adoptată până la 31 august, pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR pentru acest jalon, în cazul în care el nu ar fi îndeplinit.

La negocierile se săptămâna trecută, Dragoș Pîslaru a fost întrebat de unde vor fi luați banii pentru acoperirea suplimentară a anvelopei salariale, adică 4 miliarde de lei. Surse participante la discuție au spus, pentru Antena3.ro, că Pîslaru ar fi avansat soluția mutării în acest buget a banilor alocați prin lege pentru ajutoarele acordate urmașilor prizonierilor de război, sumă care ar însemna aproximativ 3,7 miliarde de lei anual. Potrivit legii, urmașii foștilor deținuți politici primesc între 500 și 700 de lei ca indemnizație lunară.