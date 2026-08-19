Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat iar, pentru că nu are încă judecător

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat iar, pentru că nu are încă judecător. Foto: Hepta

Procesul de la Judecătoria Sectorului 1 în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară a fost amânat miercuri pentru că nu a fost încă desemnat un judecător în locul celui desemnat inițial și care s-a transferat la altă instanță.

Ședința de judecată era programată să înceapă la ora 9, la Judecătoria sectorului 1.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că s-a decis amânarea procesului deoarece judecătorul care era desemnat inițial în cauză s-a transferat la Tribunalul București, iar până acum nu a fost desemnat un alt judecător care să preia dosarul.

Totodată, avocatul lui Călin Georgescu a cerut și el amânare, pe motiv că nu este în țară.

Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, după ce a elogiat în spațiul public, în nenumărate rânduri, persoane condamnate pentru crime împotriva umanității sau persoane adepte ale ideologiilor regionale. Georgescu a contestat probele procurorilor, însă nu a avut câștig de cauză nici la Judecătoria Sectorului 1, nici la Tribunalul București, pentru că ambele instanțe au decis că poate începe oficial procesul.

În 9 februarie, Completul de divergență de la Tribunalul București a decis să respingă contestația depusă de Călin Georgescu pentru începerea judecății, așa că s-a decis că procesul acestuia poate începe.

În acest dosar, Tribunalul Bucureşti a decis, în 3 aprilie, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar, alături de Horațiu Potra, cei doi fiind judecați pentru tentativă de lovitură de stat. Potrivit procurorilor, pe 8 decembrie 2024 inculpații plănuiau o mișcare de destabilizare, un protest violent în București, în ziua în care trebuia să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, ulterior anulate. Planul a fost pus la cale de Horațiu Potra, împreună cu Georgescu la o fermă de cai din Ciolpani.