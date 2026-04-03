Călin Georgescu scapă de controlul judiciar și poate să părăsească România. Decizia e definitivă

Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.

Decizia tribunalului este definitivă, astfel încât Georgescu scapă de toate interdicţiile pe care le avea de un an, inclusiv aceea de a părăsi ţara.

"În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) rap. la art. 206 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 26.03.2026, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3. Desfiinţează în parte încheierea din data de 26.03.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3 şi rejudecând: În temeiul art. 362 rap. la art. 208 alin. (3) şi (5) Cpp cu ref. la art. 202 şi art. 211 Cpp, constată legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul sus-menţionat. În baza art. 242 alin. (1) Cpp dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menţionat. Definitivă", se arată în decizia instanţei.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

''În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa", susţin procurorii.

Joi, Curtea de Apel București a decis începerea judecății în dosarul de tentativă de lovitură de sta în care sunt inculpați Călin Georgescu și Horațiu Potra.