Activitatea în instanţe şi parchete este blocată, grefierii protestează față de legea salarizării. Se vor face doar lucrări urgente

Activitatea în instanţe şi parchete este blocată, grefierii protestează față de legea salarizării. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Grefierii protestează, joi, faţă de prevederile noii legi a salarizării, iar activitatea în instanţe şi parchete va fi redusă, în intervalul orar 08.00 - 12.00. Sindicaliştii reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creşteri salariale fiind obţinute exclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate pentru corectarea unor aplicări greşite ale fostei legi de salarizare. ”Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă îngheţare salarială pentru următorii cinci ani”, avertizează sindicaliştii.

"Începând cu data de 4 iunie 2026, la nivelul instanţelor judecătoreşti şi al unităţilor de parchet, în intervalul orar 08:00-12:00, nu vor fi efectuate decât lucrări urgente şi nu se va participa decât la soluţionarea cauzelor urgente. Programul de lucru cu publicul va fi menţinut redus la jumătate pe durata aplicării măsurilor de protest stabilite", au transmis reprezentanţii Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Iniţial, aceştia anunţaseră suspendarea totală a activităţii, în condiţiile în care joi erau programate discuţii la Ministerul Muncii. Acestea au fost însă amânate pentru luni sau marţi.

"Măsura privind oprirea totală a activităţii pe durata consultărilor organizate pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" va fi anunţată după reconfirmarea oficială de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a datei şi intervalului orar în care acestea vor avea loc. Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial îşi reafirmă solidaritatea faţă de corpul magistraţilor şi faţă de toate categoriile profesionale din cadrul familiei ocupaţionale "Justiţie" care şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la modul în care actualul proiect al Legii salarizării tratează sistemul judiciar şi personalul care contribuie la înfăptuirea actului de justiţie", se mai arată în comunicatul sindicaliştilor.

Sindicaliştii reclamă faptul că "proiectul de lege ignoră revendicările formulate şi perpetuează exact mecanismul legislativ care a generat, după adoptarea Legii nr. 153/2017, plafonarea salariilor în perioada 2018-2022, precum şi mii de litigii salariale, executări silite, popriri şi costuri bugetare uriaşe suportate ulterior de statul român".

De asemenea, sindicaliştii reclamă că personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creşteri salariale fiind obţinute exclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate pentru corectarea unor aplicări greşite ale fostei legi de salarizare.

În plus, potrivit sindicaliştilor, "actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă îngheţare salarială pentru următorii cinci ani şi la reluarea imediată a unui nou val de litigii sistemice în cadrul familiei ocupaţionale «Justiţie»".

Sindicaliştii din sistemul judiciar anunţă că resping "ferm" actuala formă a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, apreciind că aceasta "nu reflectă complexitatea, responsabilitatea şi rolul în înfăptuirea actului de justiţie al personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul sistemului judiciar şi nu asigură respectarea principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare şi sustenabilitate asumate chiar prin proiectul legislativ".

"În situaţia în care revendicările formulate de organizaţia sindicală nu vor fi însuşite în forma finală a proiectului legislativ, Adunarea Generală Extraordinară mandatează conducerea sindicatului să declanşeze şi să susţină toate formele legale de protest sindical şi instituţional, inclusiv participarea la acţiunile organizate de Federaţia PUBLISIND şi de confederaţiile sindicale reprezentative", a mai anunţat Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, care ar urma să aibă o nouă şedinţă după desfăşurarea consultărilor organizate pe marginea proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vederea analizării rezultatelor acestora şi a stabilirii măsurilor sindicale şi a formelor de protest ce se impun în continuare.