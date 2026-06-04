O larvă periculoasă care își devorează victimele din interior a reapărut în SUA după aproape 60 de ani. Poate afecta și oamenii

Screwworm este o muscă parazită ale cărei femele depun ouă în răni deschise sau în mucoasele animalelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty

Un parazit periculos care atacă animalele cu sânge cald și se hrănește cu țesut viu a fost identificat în Statele Unite pentru prima dată din 1966, au anunțat autoritățile americane, scrie BBC.

Este vorba despre New World Screwworm (NWS), o specie de muscă parazită care s-a răspândit în ultimul an în Mexic și care a fost acum descoperită la un vițel din statul Texas, potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA).

Autoritățile americane încercau de mai mult timp să împiedice apariția parazitului pe teritoriul SUA, după ce numărul cazurilor a crescut în America Centrală și Mexic.

Cazul a fost confirmat în localitatea La Pryor, din Texas, aflată la aproximativ 48 de kilometri de granița cu Mexicul. Crescătorii de bovine se tem că o eventuală epidemie ar putea reduce efectivele de animale, afecta producția de carne de vită și duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Screwworm este o muscă parazită ale cărei femele depun ouă în răni deschise sau în mucoasele animalelor. După eclozare, sute de larve pătrund în țesutul viu și încep să îl consume cu ajutorul unor mandibule ascuțite. Dacă animalul nu este tratat la timp, infestarea îi poate provoca moartea.

Parazitul poate afecta și oamenii sau animalele de companie, însă riscul pentru populație este considerat redus, iar cazurile la oameni sunt rare. De asemenea, autoritățile precizează că nu există riscuri pentru siguranța alimentară.

Primul caz confirmat în SUA după șase decenii a fost depistat la un vițel în vârstă de trei săptămâni, larvele fiind găsite în zona ombilicală.

Transportul animalelor infestate reprezintă cea mai frecventă metodă de răspândire a parazitului. Din acest motiv, USDA și autoritățile din Texas au decis instituirea unei zone de supraveghere și carantină pe o rază de aproximativ 20 de kilometri.

În paralel, sunt pregătite operațiuni pentru eliberarea în natură a milioane de muște sterile. Strategia se bazează pe faptul că femelele acestei specii se împerechează o singură dată în viață. Dacă se împerechează cu masculi sterili, ouăle depuse ulterior nu vor fi fertile și nu vor produce larve.

Departamentul american al Agriculturii susține că se pregătește de mai mult timp pentru un astfel de scenariu și afirmă că măsurile luate până acum au reușit să întârzie cu aproximativ un an apariția parazitului în Statele Unite.

Secretarul american al Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat că echipele USDA au fost deja trimise în sudul Texasului pentru a sprijini intervenția și i-a îndemnat pe fermieri să fie vigilenți.

Nu toată lumea este însă mulțumită de reacția autorităților federale. Comisarul pentru Agricultură al statului Texas, Sid Miller, a criticat răspunsul Washingtonului.

„În loc să folosească toate instrumentele disponibile, USDA a reacționat prea lent și s-a bazat doar pe o soluție parțială, care necesită ani de zile pentru a fi implementată complet”, a declarat acesta pentru Reuters, referindu-se la programul de eliberare a muștelor sterile.