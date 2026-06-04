Cel mai mare protest din Finanțe. Blocaje în trezorerii, ANAF și vămi. "Când îți iau 2.000 de lei din salariu, nu mai ai ce pierde"

Cel mai mare protest din Finanțe. Blocaje în trezorerii, ANAF și vămi. FOTO Colaj Agerpres/Antena 3 CNN

Aproape 18.000 de angajați din sistemul Finanțelor au oprit activitatea, joi, acesta fiind cel mai mare protest din acest sector de la tăierile salariale din 2010. Sunt anunțate blocaje majore în unitățile ANAF, în trezorerii și în vămi.

Angajații sunt nemulțumiți de proiectul privind noua lege a salarizării, dar și de condițiile de muncă din instituțiile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor. Reprezentanții sindicatelor spun că protestul este expresia unei nemulțumiri acumulate în ultimii ani, pe fondul problemelor legate de salarii, lipsa personalului, sistemele informatice și politizarea administrației.

Vasile Marica, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Finanțiștilor, urmează să se întâlnească cu reprezentanții Ministerului Muncii pentru consultări.

"În primul rând, solicităm crearea unei grile separate pentru Ministerul Finanțelor, de la care să urmeze celelalte reforme pe care le-am negociat cu Guvernul și pe care ni le dorim, statut și un sistem de carieră profesionist. Să terminăm cu politizările și cu toate celelalte probleme", a declarat Vasile Marica.

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Acesta susține că angajații din Finanțe cer și o creștere salarială, pe care o consideră justificată de rolul pe care îl au în administrarea banilor publici și în funcționarea statului.

Vasile Marica a descris protestul drept o "revoltă generală", provocată de proiectul noii legi a salarizării, dar alimentată de nemulțumiri mai vechi.

"Acum este o revoltă generală. Ceea ce s-a întâmplat cu legea salarizării nu a făcut decât să desfacă capacul la mult mai multe probleme care s-au adunat în ultimii 20 de ani, legate de modul în care sunt tratați angajații, de modul în care ne tratează politicienii, de faptul că nu avem cu ce să ne facem treaba, că nu ne merg sistemele informatice, că suntem batjocoriți" a afirmat Marica.

El a avertizat că nemulțumirea angajaților este cu atât mai mare cu cât aceștia se tem că veniturile le vor fi scăzute puternic. "Când îți iau 2.000 de lei din salariu și știi că te bazezi pe ei, nu mai ai ce pierde", a spus liderul sindical.

"Noi suntem obligați să negociem, să ducem doleanțele mai departe. Ceea ce se va întâmpla în viitor cred că va fi o escaladare a protestului, probabil cu acțiuni mult mai dure, dacă Guvernul care vine nu se așază la discuții și nu înțelege ce înseamnă sistemul fiscal din România și administrarea banilor publici", a declarat Vasile Marica.

Protestul afectează activitatea mai multor instituții-cheie din subordinea Ministerului Finanțelor, inclusiv administrațiile fiscale, trezoreriile și punctele vamale. Sindicaliștii spun că acțiunea ar putea continua, în funcție de rezultatul negocierilor cu autoritățile.