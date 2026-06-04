Premier League, campionatul Angliei, trimite 183 de jucători la Cupa Mondială 2026. Cel mai valoros e cotat la 200 de milioane de euro

Premier League, campionatul Angliei, trimite 183 de jucători la Cupa Mondială 2026. Foto: Facebook / Premier League

Meciurile spectacol de la CM 2026, din Canada, Statele Unite şi Mexic sunt, în exclusivitate, în universul Antena. Cupa Mondială 2026 se vede în această vară pe Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play. În privinţa campionatelor care trimit cei mai mulți jucători la turneul final n-avem nicio surpriză. Cele mai bine reprezentate campionate sunt și cele mai puternice întreceri din Europa.

Premier League a profitat din plin de extensia la 48 de echipe și trimite un număr record de 183 de jucători. Cel mai valoros este Erling Haaland, de la Manchester City, cotat la 200 de milioane de euro.

Campionatul italian este bine reprezentat în acest top, chiar dacă naționala nu va juca la CM 2026. Serie A trimite 66 de jucători, cel mai valoros fiind căpitanul echipei lui Cristi Chivu. Lautaro Martinez este evaluat la 85 de milioane de euro.

Campionatul din Arabia Sudită trimite 47 de jucători

Lucrurile devin însă cu adevărat interesante când ne uităm la următoarele cinci campionate. Liga din Arabia Saudită trimite 47 de jucători, pe când cea din Statele Unite 44, și confirmă astfel investițiile majore făcute de cluburi în ultimii ani.

Ligile din Qatar și Mexic profită de prezența naționalelor lor la CM 2026 și își fac de asemenea apariția în top 10. Interesant este că avem și o competiţie de eșalon secund. Chamionship, Liga a 2-a din Anglia, trimite 25 de jucători.