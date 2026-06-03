"Gata cu deciziile de ofsaid luate târziu". FIFA aduce o nouă tehnologie la CM 2026, pentru ca asistenţii să ridice steagul mai repede

FIFA aduce o nouă tehnologie la CM 2026, pentru ca asistenţii să ridice steagul mai repede. Sursa foto: Hepta

Deciziile de ofsaid luate cu întârziere, pentru a permite intervenţia sistemului VAR dacă se înscrie în faza respectivă, ar putea deveni aproape de domeniul trecutului. FIFA a dezvăluit o nouă tehnologie care va fi utilizată la Cupa Mondială din 2026, notează BBC. Vor introduce un sistem avansat de ofsaid semi-automat pentru arbitrii din camera VAR, care ar trebui să ia decizii mai rapid și să permită unui asistent să ridice steagul mai repede, în loc să aștepte finalizarea unei acțiuni.

O alertă audio în timp real va fi trimisă asistentului dacă un jucător se află la mai mult de 10 cm în ofsaid, în meciurile de la CM 2026.

Versiunile anterioare ale tehnologiei testate la Campionatul Mondial al Cluburilor și la Cupa Intercontinentală notificau oficialii doar dacă un jucător se afla la mai mult de 50 cm în ofsaid.

Arbitrul va rămâne responsabil, totuşi, pentru momentul ridicării steagului și opririi jocului. Aceștia pot menține steagul jos dacă suspectează că a existat o defecțiune, dar FIFA spune că tehnologia include o serie de măsuri de siguranță pentru a preveni apariția erorilor.

Ofsaid-urile foarte "strânse", încă o problemă

Tehnologia va fi în continuare incapabilă să identifice cele mai apropiate ofsaiduri, deși există limitări dacă jucătorii sunt la sol sau dacă sunt mai mulți prea apropiați unul de celălalt.

Poate fi folosită doar pentru ofsaid pozițional și nu pentru decizii subiective, cele care necesită interpretarea dacă un jucător a interferat cu un adversar fără a atinge mingea.

FIFA speră că va elimina o parte din frustrarea resimțită de suporteri și jucători și va reduce riscul de accidentare din cauza unor pasaje inutile în joc atunci când urmează să fie ridicat un steag de ofsaid.

Vor crea avatare 3D realiste

FIFA a confirmat, de asemenea, că vor fi create avatare 3D realiste, cu inteligență artificială, ale fiecărui jucător, pentru a lua decizii mai precise. Asta înseamnă crearea unei scanări digitale a tuturor celor 1.248 de jucători din loturile de 26 de jucători ale celor 48 de echipe.

Fiecare jucător va intra într-o cameră pentru a fi scanat, un proces care ar trebui să dureze doar o secundă și trebuie efectuat o singură dată în timpul ședinței foto de dinaintea turneului.

Drept urmare, la Cupa Mondială 2026 vor fi utilizate animații de ofsaid îmbunătățite și mai clare.