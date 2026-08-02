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Rezultate Loto 6/49 de duminică, 2 august. Numerele extrase și premiile puse în joc

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 18:55 02 Aug 2026 Modificat la 18:55 02 Aug 2026
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numere loto
Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. FOTO: Hepta

Loteria Română a organizat duminică, 2 august, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49, categoria I, se ridică la 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro).

Numerele câștigătoare de duminică, 2 august, sunt:

  • Loto 6/49: 13, 30, 12, 49, 32, 48
  • Noroc: 2 1 4 9 9 4 7
  • Joker: 24, 27, 25, 13, 40 + 10
  • Noroc Plus: 6 9 1 0 3 2
  • Loto 5/40: 22, 13, 34, 30, 25, 1
  • Super Noroc: 8 0 3 2 2 6

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii.

La Noroc Plus se înregistrează un report de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).

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Etichete: report premii Loto 6/49

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