Liderul BNS acuză Guvernul că încearcă să dezbine sindicatele: "Le promit unora că le vor da mai mult. Și la Cotroceni au încercat"

Autoritățile încearcă să slăbească solidaritatea sindicală prin promisiuni că le dau unora mai mult, a declarat Dumitru Costin, președintele BNS. FOTO: Facebook BNS

Sindicaliștii aflați în grevă așteptau un mesaj clar din partea premierului și a liderilor politici, însă autoritățile încearcă să slăbească solidaritatea sindicală prin promisiuni că le dau unora mai mult, a declarat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS), marți, la Antena 3 CNN. El a susținut că inclusiv discuțiile de la Palatul Cotroceni cu reprezentanții angajaților din Sănătate ar fi urmărit oprirea grevei.

"Colegii care sunt în grevă știu că fac un sacrificiu, pentru că nu vor fi plătiți pe perioada protestului. Se așteptau la un mesaj din partea premierului și a liderilor politici. Încearcă tot felul de soluții pentru a sparge solidaritatea organizațiilor sindicale, promițându-le unora că le vor da mai mult. Și aseară au încercat, invitându-i pe cei din Sănătate la Cotroceni, să îi convingă să nu mai facă această grevă", a afirmat el.

Dumitru Costin a precizat că întreaga mișcare sindicală a cerut retragerea proiectului legii salarizării și rescrierea acestuia, astfel încât noua reglementare să fie coerentă.

"Tot ce s-a întâmplat a fost învăluit într-o secretomanie extremă. Încearcă acum să cârpească o construcție legislativă plină de erori", a declarat Costin.

"Nimeni nu a răspuns la întrebarea de ce sunt ierarhizate într-un anumit fel categoriile socioprofesionale. Cine a stabilit și de ce că o familie ocupațională este mai importantă decât alta?", a adăugat liderul BNS.

Costin a afirmat că unele familii ocupaționale, precum apărarea și ordinea publică, ar urma să beneficieze de ajustări salariale semnificative.

Președintele BNS a avertizat asupra efectelor inflației și ale creșterii prețurilor la energie asupra puterii de cumpărare.

El a adăugat că problemele din energie și creșterea TVA au determinat scumpiri care pun o presiune tot mai mare asupra veniturilor populației.

Dumitru Costin a susținut că Guvernul ar trebui să își concentreze eforturile asupra combaterii muncii la negru, a muncii declarate parțial și a evaziunii fiscale, în loc să reducă veniturile angajaților.