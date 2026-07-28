George Simion cere din nou ca AUR să facă parte din Guvern: „Nimic care nu ne include nu va primi votul nostru”

Președintele AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Președintele AUR, George Simion, a reiterat, marți, dorința de a intra la guvernare. „Nu vom vota niciun guvern din care să nu facem parte. Varianta pe care o vedem noi este aceea de a avea alegeri și apoi, timp de patru ani, să guvernăm liniștiți”, a spus el.

„Atitudinea lui Nicușor Dan față de această criză creată de el nu este de natură să ne liniștească. Suntem în a 84-a zi în care România nu are guvern. Este o iresponsabilitate și o încălcare gravă a Constituției.

Nu cred că s-au gândit cei care au scris Constituția că va veni cineva la Cotroceni care să amâne desemnarea la nesfârșit. Criza politică trebuie să se sfârșească pe canale democratice și constituționale. Nu mai poate continua ceea ce a început din decembrie 2024.

Facem această conferință pentru a trage un ultim semnal de alarmă, pentru că toți românii cu care am discutat își doresc stabilitate. Enache și Peiu sunt desemnați să poarte discuții cu toate celelalte formațiuni din Parlament, pentru a ajunge cât mai repede la alegeri și la un guvern stabil”, a spus Simion, marți.

Astfel, el a reiterat dorința de a intra la guvernare.

„Nu putem să ne jucăm în continuare cu numiri și interimari. Vă reiterez că nu am promis, în calitate de președinte AUR, niciun vot pentru guvernul Vestea. Nimic care nu ne include nu va primi votul nostru.

Nu vom vota niciun guvern din care să nu facem parte. Varianta pe care o vedem noi este aceea de a avea alegeri și apoi, timp de patru ani, să guvernăm liniștiți.

Avem discuții cu toate formațiunile politice. Noi nu cerem nimic la schimb, noi cerem ca votanții noștrii să fie reprezentanți, respectați și ca țara să aibă stabilitate: un guvern pe 4 ani, reieșit din votul românilor”, a adăugat el.

Marți, Politico a publicat un interviu cu George Simion, numindu-l pe liderul AUR „purtătorul de stindard al MAGA în România”. Simion le-a spus celor de la Politico că „Dumnezeu” este de partea lui. Simion, spun cei de la Politico, spre deosebire de alți lideri de extremă dreapta din Europa, și-a păstrat retorica eurosceptică dură.

Publicația îl descrie pe Simion drept un „fost huligan de galerie de fotbal” și spune că acesta „își dorește cu sete o luptă cu establishment-ul”.

De asemenea, scrie și despre faptul că AUR este pe primul loc în sondajele recente și că, în cazul unor alegeri anticipate, sunt șanse mari ca formațiunea să ajungă la putere.