Politico îl numește pe George Simion „moștenitorul lui Orban” și mai eurosceptic decât Le Pen. Ce spune el de „mintea lui Nicușor Dan”

Președintele AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Varianta europeană a publicației Politico a publicat, marți, un interviu cu George Simion, numindu-l pe liderul AUR „purtătorul de stindard al MAGA în România”. Simion le-a spus celor de la Politico că „Dumnezeu” este de partea lui. Simion, spun cei de la Politico, spre deosebire de alți lideri de extremă dreapta din Europa, și-a păstrat retorica eurosceptică dură.

În Italia și Franța, lideri precum Giorgia Meloni sau Marine Le Pen și-au mai temperat discursul eurosceptic în ultimii ani, mizând pe ideea că așa vor obține mai ușor puterea, dar nu și George Simion, scrie Politico.

„Ce vor ei la Bruxelles este să distrugă Europa. Toate măsurile luate în ultimii 15-20 de ani au distrus economia Europei. Mergem pe calea greșită”, a spus șeful AUR în interviul pentru Politico.

Publicația îl descrie pe Simion drept un „fost huligan de galerie de fotbal” și spune că acesta „își dorește cu sete o luptă cu establishment-ul”.

De asemenea, scrie și despre faptul că AUR este pe primul loc în sondajele recente și că, în cazul unor alegeri anticipate, sunt șanse mari ca formațiunea să ajungă la putere.

În interviul de la Politico, Simion a atacat green deal-ul european, dar și politicile economice și de apărare ale blocului, spunând că România „nu vrea să se întoarcă într-o eră în care statele mai mari o dominau”.

„Am fost ocupați de acest fel de dictatori precum cel pe care-l avem în Rusia și pe care-i aveam în URSS și de tendințele dictatoriale ale Germaniei. Vrem să fim parte a unei Europe formate din națiuni libere și suverane”, a spus Simion.

Moștenitorul lui Orban

Politico îi dă lui Simion supranumele de „moștenitorul lui Orban”, pe lângă cea de „purtător de stindard al MAGA”.

Simion s-a descris drept un „eurorealist, nu eurosceptic”. Politico scrie că, dacă ar câștiga alegerile în România, Simion ar putea să fie un personaj chiar mai perturbator decât fostul prim-ministru ungar, Viktor Orban.

„Dacă așa-zisele elite pro-europene nu au o soluție, atunci singura soluție, soluția constituțională, sunt alegerile anticipate. Nu am avut niciodată alegeri în anticipate în acești 35 ani de așa-zisă democrație”.

Simion spune și că democrația a fost „anulată” în România prin anularea alegerilor din 2024.

„Eu vreau să văd democrație în România. Democrația a fost anulată din decembrie 2024. Și, desigur, trebuie să ajungem acolo cât mai repede. Lăsați oamenii să voteze. Nu e ceva rău, în ciuda unor tendințe pe care le văd aici în Marea Britanie și în alte părți, nu e rău să te încrezi în cetățeni. Cetățenii au întotdeauna dreptate”, a continuat Simion.

„Mintea complicată” a lui Nicușor Dan

Simion a vorbit și de relația sa cu fostul rival la prezidențiale, actualul președinte Nicușor Dan, despre care a spus că are o „minte complicată”.

Politico a amintit de episodul în care Simion l-a numit pe președintele României „autist”, o insultă care i-a atras critici dure în România.

„Îl cunosc din 2006 de când eram amândoi activiști civici. Are o minte complicată”, a spus el.

Politico a scris și despre alegerea președintelui de a menține AUR în afara guvernării pentru că este anti-occidental, anti-european și pro-rus. Simion a respins toate aceste caracterizări.

„Europa este la Londra, La Varșovia, la Budapesta și la București, nu la Bruxelles. Vrem să mergem pe calea unei Europe unite care creează prosperitate, iar NATO este unica soluție pentru securitate și pentru a menține lumea liberă”.

Cooperarea cu PSD

Simion a vorbit și de posibila cooperare cu PSD, despre care spune că nu e un partener pe care și-l dorește, fără să excludă categoric o alianță.

„Ei (PSD-iștii) nu au aceeași viziune a noi și nu au sprijin popular. Au condus țara aproape 35 de ani. Aș zice să lăsăm oamenii să decidă și să vedem cum putem ieși din această groapă în care suntem. Pentru că dacă nu oprim asta, dacă nu ajungem la o paradigmă diferită, o să fim în situația Greciei”.

În sondajul agregat al Politico, AUR are o cotă de 36 la sută, cu 14 puncte peste PNL-ul premierului Ilie Bolojan.

Dacă alegerile anticipate chiar vor fi convocat, continuă Politico, Simion va fi „pregătit cu amestecul său obișnuit de populism bătăios și încredere de sine”.

„Am pornit acest partid acum șase ani. Toată lumea crede că ne ajută ba Occidentul, ba Estul, ba Israelul, ba Rusia. În realitate, Dumnezeu e în spatele nostru. Și o foarte incompetentă elită politică”.