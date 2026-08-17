Primul român din istorie care traversează Canalul Mânecii în stilul bras. Avram Iancu a înotat 24 de ore și 59 de minute

1 minut de citit Publicat la 22:34 17 Aug 2026 Modificat la 22:35 17 Aug 2026

Înotătorul Avram Iancu. Foto: Captură video Avram Iancu / Facebook

Înotătorul Avram Iancu a reușit, luni, să traverseze Canalul Mânecii în stilul bras, devenind astfel primul român din istorie care reușește acest lucru. Reușita a durat 24 de ore și 59 de minute, potrivit site-ului oficial, iar hunedoreanul a subliniat că „a fost cel mai greu înot al carierei mele”.

„Am reușit. După 24 de ore și 46 de minute de dureri fizice aproape insuportabile și chinuri psihologice, prefațate, fără să vreau, de fotografia precedentă, în care scrie „No pain, no gain”, am atins țărmul Franței, după ce am parcurs un traseu epic.

A fost cel mai greu înot al carierei mele”, a scris el pe Facebook.

Astfel, el a devenit primul român din istorie care reușește să traverseze Canalul Mânecii, care se află între Franța și Marea Britanie, în stilul bras.

„Deocamdată mă rezum la aceste cuvinte, urmând ca ulterior să revin cu detalii, dar nu înainte de a vă reaminti dimensiunile acestei performanțe istorice:

1. Primul român ever care a traversat înot Canalul Mânecii în stilul bras, constituind o premieră națională absolută.

2. Am intrat într-un select top 10 mondial, devenind al zecelea bărbat din istorie care traversează înot Canalul Mânecii în acest fel, punând capăt unei „secete” de 11 ani în ceea ce privește această performanță.

3. Hat-trick în Canalul Mânecii: 2016– crawl, 2024– crawl, 2026– bras.

Nenumărate mulțumiri pentru nenumăratele voastre mesaje de încurajare și susținere. Mulțumiri speciale echipei mele de suport, în frunte cu Radu Ileana, Beniamin Coțan, Claudiu Lupaș și Andrada Iancu.

Mulțumiri echipei de piloți, condusă de Lance Oram, dar și celor doi observatori oficiali, care au dat dovadă de vigilență”, a mai scris el.

Startul în cursa de pe Canalul Mânecii s-a dat duminică, din zona unei plaje din apropierea orașului Dover (Marea Britanie), bibliotecarul din Petroșani apreciind, de atunci, că înotul său va fi unul de durată și greu.

În palmaresul sportivului se înscriu, în 2017, parcurgerea înot a cursului Dunării, pe o distanță de 2.860 de kilometri, de la izvoare la vărsarea în Marea Neagră.

În iulie 2022, Iancu a devenit primul român care a reușit să traverseze înot Canalul Bristol, din Marea Britanie, în anul 2023 a străbătut înot fluviul Rin, iar în august 2025, Canalul Main, din Germania, între fluviile Rin și Dunăre.