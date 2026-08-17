Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a „prăbușit” investițiile străine: „Unde sunt reformele, Ilie? În ritmul asta ajungem la zero”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Sorin Grindeanu l-a atacat luni, în Parlament, pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a dus economia într-o situație tot mai proastă și că a îndepărtat investitorii străini. Liderul PSD susține că investițiile străine directe au scăzut cu 82% în primele șase luni ale anului și spune că acest lucru arată lipsa de încredere în politicile economice promovate de Bolojan.

Potrivit acestuia, investițiile străine directe ar fi coborât de la 3,7 miliarde de euro în 2025 la 669 de milioane de euro în primele șase luni ale acestui an.

„Astăzi vreau să continui să prezint datele reale din economie, pe care propaganda oficială le ascunde în mod deliberat românilor. Iar datele arată o prăbușire a investițiilor străine directe în România în primele șase luni ale anului cu 82%. Investițiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât în 2025. De la 3.7 miliarde de euro la o prăbușire incredibilă de doar 669 de milioane de euro”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu susține că scăderea investițiilor este una dintre cele mai clare dovezi că măsurile economice luate de Bolojan nu au funcționat și îl acuză că a luat decizii fără să țină cont de partenerii de guvernare.

„Acest indicator reprezintă hârtia de turnesol care arată dezastrul pe care l-a produs Ilie Bolojan în economie. Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produsă de orgoliul absurd al unui singur om, care a luat decizii singur fără a ține cont de partenerii de guvernare”.

Grindeanu: „Este posibil să ajungem la zero”

Liderul PSD a mai spus că, numai în ultimele trei luni, România ar fi pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine și susține că nivelul acestora a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani.

„Doar în ultimele 3 luni, am pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine. Iar în ritmul acesta, dacă Ilie Bolojan se mai ține mult de scaun și insistă cu ”reformele” atunci este posibil să ajungem la zero. Oricum s-a atins deja recordul negativ din ultimii 12 ani”.

Grindeanu spune că investitorii străini nu au încredere în direcția economică a actualei guvernări.

„Investitorii străini nu sunt de la PSD și nu au partizanate politice, ei pur și simplu nu își riscă banii într-o economie aproape distrusă”.

Grindeanu a invocat și alte date economice, afirmând că România are a doua cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană la șase luni, că datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit cu 1,6 miliarde de euro.

„Mitul ”eroului salvator” s-a spulberat astăzi definitiv. România are a doua cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană la 6 luni și investiții străine mai mici cu 82%. În același timp, datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit și el cu 1.6 miliarde de euro. Unde sunt reformele, Ilie?!”, a continuat Grindeanu.

În final, liderul PSD i-a cerut lui Bolojan să se retragă și a spus că partidul său este pregătit să participe la o nouă soluție politică.

„Poate că este timpul, ca după acest lung șir de eșecuri economice și politice, premierul demis Ilie Bolojan să înțeleagă să lase România să respire. PSD va continua să fie parte a unei soluții politice raționale care să relanseze economia și să refacă nivelul de trai al cetățenilor”, a încheiat liderul pSD.