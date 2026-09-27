„Se poate să avem prea mult gaz?”Fostul ministru al Energiei, despre Coridorul Vertical: „GNL-ul din SUA vine la un preț competitiv”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Bogdan Ivan / Facebook

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat că opoziția față de Coridorul Vertical este o „prostie”, deoarece doar din potențialele tarife de tranzit, Transgaz ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane de euro pe an. Social-democratul a adăugat că gazul natural lichefiat (GNL) din SUA are preț un competitiv, semnificativ mai mic față de cât plătește România în prezent. Ivan a mai spus, referitor la articolul din Wall Street Journal, că este o dezinformare. „Disperaţi că pierd puterea, halucinează”, a mai spus deputatul PSD, relatează News.ro.

Fostul ministru al Energiei a reacționat după scandalul generat de dezvăluirile publicate de Wall Street Journal că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, i-ar fi spus unui ministrul de la Atena că SUA ar fi implicate în căderea guvernului Bolojan și pot face asta „oricărei țări din lume”,

El susține că este o „teorie a conspirației” promovată de Guvernul Bolojan pentru a ascunde că românii vor plăti cu 40% mai mult pentru gaz în perioada următoare.

„Disperati ca PSD nu acceptă şantajul lor, atacă cu disperare şi minciuni. Sunt disperaţi şi încearcă în mod jenant şi periculos să mute atenţia de la eşecul lor, la o teorie a conspiraţiei care nu numai că nu stă în picioare, dar felul cum este fabricată trădează incompetenţa lor. De sus până jos. Sunt atât de disperaţi încât mi-au făcut o plângere penală pentru trădare! Intimidează, hărţuiesc şi mint o ţară întreagă. Atâta pot, atâta ştiu. Dar indiferent de mizeriile pe care le fac împotriva mea, eu nu voi ceda! Dimpotrivă! Voi merge până la capăt şi voi demonta public, punct cu punct, dezinformările şi minciunile lor!”, a scris Ivan pe Facebook.

Ivan: LNG-ul american scoate UE din dependenţa istorică faţă de Rusia

Fostul ministru al Energiei a spus că SUA sunt al doilea cel mai mare furnizor de gaze al Europei, după Norvegia, cu volume de 75,6 mld m³ în 2025.

„Volumele de gaz rusesc folosite în UE nu sunt zero, sunt încă 36 de mld metri cubi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că LNG-ul american scoate UE din dependenţa istorică faţă de Rusia! Le sugerez comisarilor bolşevici din USR să formuleze plângeri penale de trădare împotriva tuturor companiilor care au îndrăznit să importe LNG din SUA!”, a scris Bogdan Ivan.

Fostul oficial guvernamental susține că premierul demis Ilie Bolojan şi premierul desemnat Siegfried Mureşan nu vor ca românii să ştie că în România, preţul angro la gaz a sărit la 405 lei/MWh, cu 30% peste plafonul final la consumatorul casnic (310 lei/MWh).

„Că românii vor plăti pentru gaz cu 40% mai mult în perioada următoare este aproape un verdict. Indiferent de plafonare, cineva trebuie să plătească factura. Tot noi! Ei nu vor ca tu să ştii asta şi atunci detonează tot felul de pocnitori cum ar fi că LNG-ul american este scump. Pe bune? Este o minciună!”, a scris Bogdan Ivan.

El susţine că europenii plătesc acum pentru gaz 71,89 €/MWh, în timp ce pe piaţă sunt contracte pe termen lung, cu LNG american în Europa, la 27 €/MWh!, cu toate costurile şi taxele incluse.

„Mai puţin de jumătate cât plăteşte Bolojan pe gaz acum. Să fie foarte clar. Nu vă lăsaţi minţiţi şi manipulaţi. LNG-ul din SUA vine la un preţ competitiv. Sigur, există alternativa gazului rusesc, doar că pe acela nu îl plăteşti doar cu bani ci şi cu sânge. Depozitele de gaz ale României sunt acum la sub 80%! În septembrie 2024 erau deja pline, iar acum un an erau la peste 91%!. Să fie cât se poate de simplu.

Aceşti incompetenţi nu au reuşit să umple depozitele de gaz, ceea ce evident că va avea inclusiv un impact pe preţ şi economie. De ce nu vorbesc unii ”comentaci” despre asta şi sunt preocupaţi să ţeasă conspiraţii cu înţelegeri ascunse între noi şi SUA? Gândiţi-vă puţin. Este o diversiune sinistră menită să protejeze incompetenţa echipei de guvernare Bolojan. Ştiu că suntem peste media europeană şi că nu vorbim exclusiv despre o problemă domestică, dar chiar şi aşa poate LNG-ul american ar fi prins bine acum? Nu?”, mai afirmă Ivan.

Bogdan Ivan, despre Coridorul Vertical: Este o mare prostie să fii împotriva acestui proiect

În cceea ce priveşte Coridorul Vertical, fostul ministru a spus că este un proiect care a împlinit deja 10 ani și beneficiile pentru România are fi de ordinul sutelor de milioane de euro.

„România a pierdut miliarde pentru că ei nu au făcut nimic, dar hoardelor de USR-işti bolşevici nu le lipseşte tupeul de a arunca cu mizerie în cei care au încercat să facă din România cea mai puternică ţară în materie de energie din regiune. România a pierdut sute de milioane de euro anual din lipsă de decizie! Sume enorme din potenţiale tarife de tranzit pe Coridorul Vertical dar să nu uităm cum ne-au ocolit şi alte proiecte regional

Numai din tarifare pe potenţialele volume din Coridorul Vertical, doar Transgaz (companie majoritar de stat), ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane euro pe an. Aici vorbim numai de tranzit, dar dacă adăugăm factorul de multiplicare efectele cresc exponenţial. Este o mare prostie să fii împotriva acestui proiect, ca principiu. Să-l duci în zona această politică nu este numai o prostie, este o viclenie. Se va vedea în timp”, mai spune fostul ministru al Energiei.

Bogdan Ivan a mai spus că GNL-ul american nu înlocuieşte resursele din Neptun Deep, dar poate face ca preţul final în România să fie mai mic.



„Avem gaze din Neptun Deep (şi aşa întârziate cu 11 ani minim) şi nu ne trebuie gaz din alte surse! O spun nişte ideologi cu şcoala făcută la seral, care sunt trompetele ruseşti de la noi. Ce exemplu de prostie structurală şi strategică pentru toţi cei care îl circulă! Vă anunţ că există România şi după 2035-2040. Estimările pentru această ţară a viitorului ne arată că după ce nu vom mai avea volume de gaz din Marea Neagră ne întoarcem pe deficit major de gaz, pentru că ce să vezi, consumul este proiectat să crească. Centrala de la Mintia are nevoie de gaz. Iernut la fel. Industria mare consumă. (...)Doar Mintia şi AzoMures acoperă 4 miliarde de metri cubi/an, adică tot ce produce Romgaz din Neptun Deep”, a susținut fostul ministru PSD.

Ivan a mai afirmat că aceste volume ar putea fi obţinute prin participarea României la Coridorul Vertical şi încheierea unor relaţii comerciale pe termen lung care să ne asigure accesul la LNG american.

„Acesta este adevărul. Restul sunt poveşti. Recapitulez şi subliniez. Indiferent de cantitatea de lături şi mizerii pe care le aruncaţi în mine, indiferent de tentativa jenantă de a crea o diversiune publică care să vă acopere incompetenţa, indiferent de plângerile penale mincinoase şi calomnioase pe care le faceţi, guvernul Mureşan va fi respins în Parlament pentru că nu a convins că poate face ceva bun pentru România şi pentru români. Va fi respins pentru că este arogant, va fi respins pentru că nu are viziune. Nu mai încercaţi să exportaţi acest eşec în alte state. Problema este la voi, eşecul vă aparţine!”, a conchis Bogdan Ivan.

Acuzațiile că ar fi votat pentru demiterea Guvernului Bolojan la comanda americanilor au fost respinse și de președintele PSD, Sorin Grindeanu.