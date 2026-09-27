Ce au discutat Rusia și Germania, în întâlnirea de la ONU. Ministrul de Externe de la Berlin: Rușii nu sunt pregătiți pentru pace

1 minut de citit Publicat la 17:43 27 Sep 2026 Modificat la 17:43 27 Sep 2026

Ministrul rus de exterme Serghei Lavrov (stânga) și omologul său german Johann Wadephul (dreapta). Foto: Profimedia Images

Rusia nu este pregătită pentru negocieri privind încheierea războiului din Ucraina și nici pentru o dezescaladare a acțiunilor militare, a declarat ministrul german de Externe, Johann Wadephul, după întâlnirea cu omologul său rus, Serghei Lavrov.

„Tuturor celor care continuă să spună că Germania trebuie să negocieze, că Germania trebuie să vorbească cu Rusia, le spun acum: facem acest lucru. Și, din păcate, Rusia nu arată în acest moment disponibilitatea de a adopta o poziție constructivă de negociere”, a spus Wadephul, potrivit Moscow Times.

Potrivit acestuia, prima întâlnire dintre miniștrii de Externe ai Germaniei și Rusiei din ianuarie 2022 a avut loc cu medierea unor colegi din alte țări, care susțineau că Moscova este „pregătită pentru dialog”.

În timpul discuției, Wadephul a abordat problema exporturilor de cereale din Ucraina și Rusia, precum și incidentul cu drona găsită pe aeroportul din Leipzig. De asemenea, el a reafirmat sprijinul „absolut de neclintit” al Berlinului pentru Kiev.

În ciuda discuției „tensionate” și a lipsei de disponibilitate a Rusiei de a pune capăt războiului, ministrul german a spus că este „corect” să se vorbească în continuare cu Moscova și că aceasta este, în momentul de față, „misiunea diplomației”.

Lavrov a declarat, la rândul său, că Wadephul i-a făcut un „reproș” în legătură cu faptul că la Leipzig a fost găsită „nu știu ce dronă prăbușită”.

Ministrul rus de Externe a spus că întâlnirea nu a adus niciun progres.

„Dacă ne uităm la declarațiile publice zilnice ale Berlinului, nu am auzit nimic nou”, a spus Lavrov.

El a adăugat că partea germană ar fi putut „pur și simplu să-l sune”, precizând totodată că Moscova nu refuză niciodată să asculte reprezentanții altor țări.

Întâlnirea dintre Wadephul și Lavrov a avut loc pe 26 septembrie, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, și a durat 20 de minute.

Ministerul rus de Externe a precizat că discuția a fost solicitată de partea germană și că cei doi miniștri au vorbit despre relațiile bilaterale și despre războiul din Ucraina.

Anterior, Lavrov se întâlnise cu secretarul de stat american Marco Rubio. Ulterior, șeful diplomației ruse a declarat, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, că Moscova nu intenționează să suspende acțiunile militare pe durata negocierilor, indiferent de formatul acestora, pentru a nu-i oferi Ucrainei un „răgaz”.