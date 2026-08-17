Grindeanu îi îndeamnă pe social-democrați să-și publice declarațiile de avere: „Eu sunt un susținător al publicității”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni, după decizia CCR de neconstituționalitate a amendamentului AUR, susținut de social-democrați, privind declarațiile de avere ale concubinelor, că își îndeamnă toți membrii partidului să le facă publice. „Nu pot să-i oblig”, a spus el, într-o conferință de presă, subliniind că este „un susținător al publicității declarațiilor”.

„Haideţi să vedem motivarea, după aceea voi convoca, evident, de urgenţă Parlamentul, dacă e nevoie, şi din ce am înţeles este, astfel încât să refacem legea în concordanţă cu deciziile CCR şi să nu pierdem cele 770 de milioane de euro. Amendamentul a fost făcut de AUR, l-am susținut, a fost declarat neconstituțional. Nu comentez deciziile CCR, cred că e a doua de acest tip legată de declarațiile de avere ale soților/soțiilor și așa mai departe.

Așa cum bine știți, declarația mea este pe site la PSD. Îi îndemn pe toți colegii mei, nu pot să-i oblig, să le facă publice. PSD va respecta deciziile CCR. Dacă a fost declarată neconstituțională, trebuie să vedem motivarea și după vom vedea ce se poate face. Eu sunt un susținător al publicității declarațiilor”, a spus Grindeanu.

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Acesta presupune încetarea de drept a funcției/demnitații publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese.

În același timp, CCR a respins amendamentul AUR, privind declarațiile de avere ale concubinelor, pe care l-a declarat neconstituțional. Curtea a decis că este neconstituțională publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, nu doar cele ale soților/soțiilor.

USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”, depus de PSD, și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor.

Și Președintele Nicușor Dan a atacat în 10 august Legea ANI. Sesizarea președintelui României vizează un amendament depus de AUR care obligă partenerele de viață ale demnitarilor să își publice declarațiile de avere și de interese. Același amendament a fost atacat la CCR și de USR și PNL.