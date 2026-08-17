Diamantul Motswedi de 2.488 de carate din Botswana, al doilea cel mai mare din lume, și-a găsit cumpărător după doi ani

Diamantul Motswedi de 2.488 de carate din Botswana, al doilea cel mai mare din lume, și-a găsit cumpărător după doi ani. FOTO: Instagram

Diamantul brut Motswedi din Botswana, cu o greutate de 2.488 de carate, și-a găsit în sfârșit un cumpărător. Piatra, una dintre cele mai mari descoperite vreodată și suficient de valoroasă pentru a fi transformată în bijuterii, a fost vândută la aproape doi ani după ce a fost extrasă din mina Karowe, scrie Insider Africa.

Compania canadiană Lucara Diamond a anunțat vânzarea în raportul financiar pentru al doilea trimestru din 2026, publicat pe 7 august. Diamantul Motswedi a fost inclus în veniturile totale de 41 de milioane de dolari obținute de companie în acel trimestru.

Piatra rămăsese nevândută până în 2026. Raportul financiar al Lucara pentru sfârșitul anului 2025 arăta că diamantul se afla încă în proprietatea companiei la 31 decembrie. Aceeași situație era prezentată și în raportul pentru primul trimestru din 2026.

Lucara nu a dezvăluit cine este cumpărătorul și nici suma plătită. Compania explicase anterior că vânzarea unei pietre de asemenea dimensiuni poate dura mult, deoarece evaluarea, promovarea, tăierea și șlefuirea diamantelor excepționale sunt procese complicate.

Vânzarea pune capăt unei căutări îndelungate. Dimensiunea și raritatea diamantului Motswedi au făcut dificilă stabilirea unei valori și găsirea unui cumpărător prin metodele obișnuite.

De ce a durat aproape doi ani vânzarea diamantului

Diamantul a fost descoperit în august 2024 și s-a anunțat inițial că are 2.492 de carate. După curățare, greutatea sa a fost stabilită la 2.488,32 carate.

Institutul Gemologic al Americii a clasificat Motswedi drept al doilea cel mai mare diamant brut de calitate gemologică descoperit vreodată. Singurul mai mare este diamantul Cullinan, de 3.106 carate, găsit în Africa de Sud în 1905.

Motswedi se remarcă și prin calitate. Specialiștii americani l-au descris ca fiind un diamant transparent, de culoare maro deschis. Analizele au arătat că este format dintr-un singur cristal și conține mai multe zone mari care pot fi folosite pentru obținerea unor pietre prețioase, având relativ puține impurități.

Lucara a ales numele Motswedi, un cuvânt din limba setswana care se referă la un izvor sau la apa subterană care ajunge la suprafață. Compania spunea anterior că analizează mai multe variante de vânzare și că își dorește ca piatra să aibă "un impact pozitiv și de durată pentru Botswana".

Găsirea unui cumpărător nu a fost simplă. Diamantele de această mărime sunt atât de rare încât nu pot fi evaluate ușor prin comparație cu alte pietre. Noul proprietar ar putea decide să păstreze diamantul întreg, ca piesă de colecție sau exponat de muzeu, în loc să-l taie în mai multe diamante șlefuite.

Muzeele s-ar fi numărat printre potențialii cumpărători. Interesul lor arată că diamantele foarte mari nu sunt considerate doar obiecte de lux, ci și piese cu valoare istorică și culturală.

Tranzacția are loc într-o perioadă dificilă pentru industria diamantelor din Botswana. Cererea pentru diamante naturale a scăzut, iar concurența pietrelor produse în laborator pune presiune asupra prețurilor.

Cu toate acestea, mina Karowe continuă să ofere diamante de dimensiuni excepționale. În iulie 2026, Lucara a anunțat descoperirea unei pietre de 1.305,4 carate. Aceasta este al zecelea diamant de peste 1.000 de carate extras din mină de la începerea producției.

Vânzarea diamantului Motswedi arată și că piața pietrelor naturale excepționale se desprinde tot mai mult de piața obișnuită a diamantelor.

Diamantele produse în laborator au dus la scăderea prețurilor pentru multe categorii de pietre naturale. Exemplarele foarte rare continuă însă să atragă colecționari și cumpărători dispuși să plătească mai mult pentru unicitatea lor.