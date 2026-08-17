Unul dintre cei mai cunoscuți politicieni anti-război din Rusia a fost condamnat la 11 ani de închisoare. De ce este acuzat

2 minute de citit Publicat la 23:21 17 Aug 2026 Modificat la 23:21 17 Aug 2026

Politicianul rus Lev Shlosberg a fost condamnat la 11 ani de închisoare. Foto: Profimedia Images

Politicianul rus Lev Shlosberg, cunoscut pentru poziția sa împotriva războiului din Ucraina, a fost condamnat la 11 ani și o lună într-o colonie penitenciară. Instanța l-a găsit vinovat de „discreditarea” armatei ruse și de „răspândirea de informații false” despre forțele armate, scriee BBC.

Shlosberg, în vârstă de 63 de ani, a criticat verdictul pronunțat de un tribunal din Pskov și a spus că procesul a avut un singur scop: „să pedepsească o persoană pentru poziția sa politică, publică și civică”.

Partidul liberal Iabloko, al cărui vicepreședinte este Shlosberg, a anunțat că va contesta sentința.

Verdictul a venit cu doar câteva minute înainte ca Curtea Supremă a Rusiei să respingă apelul Iabloko împotriva deciziei prin care partidului i-a fost interzis să participe la alegerile parlamentare din septembrie.

Iabloko era singurul partid înregistrat oficial din Rusia care se opunea invaziei pe scară largă a Ucrainei, începută în 2022.

De la declanșarea războiului, opoziția față de Vladimir Putin a fost redusă drastic, iar criticile publice la adresa armatei sau a invaziei pot duce la amenzi mari și ani grei de închisoare, în baza legilor adoptate în timpul războiului.

Condamnat pentru postările sale de pe rețelele sociale

Tribunalul din Pskov, în nord-vestul Rusiei, a pronunțat sentința luni. Judecătorii l-au găsit pe Shlosberg vinovat de „acțiuni publice menite să discrediteze folosirea forțelor armate ale Federației Ruse”.

Procurorii ceruseră o pedeapsă de 12 ani și o lună de închisoare. Dosarul penal a pornit de la declarații făcute de politician și publicate pe rețelele sociale.

În ultimul său cuvânt în fața instanței, Shlosberg a respins din nou toate acuzațiile și a descris procesul drept „o imitație de anchetă”, menită să atingă „un scop evident ilegal”, potrivit unei transcrieri publicate de Novaya Gazeta. Politicianul a cerut din nou încetarea focului în războiul dintre Rusia și Ucraina și începerea unui „dialog politic”.

În timpul discursului său, acesta a fost întrerupt în repetate rânduri de judecătorul care conducea ședința.

Iabloko, scos din alegerile parlamentare

La începutul acestei luni, Iabloko a fost eliminat de pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din septembrie. Partidul a fost acuzat, printre altele, că susține public „mișcarea internațională LGBT”, desemnată drept extremistă de Curtea Supremă a Rusiei.

O acțiune în instanță depusă de partidul naționalist pro-Kremlin Rodina a acuzat Iabloko și de încălcarea drepturilor de autor.

Formațiunea respinge toate acuzațiile.

Celelalte zece partide care participă la alegerile programate între 18 și 20 septembrie susțin războiul din Ucraina.

Sprijinul pentru Rusia Unită a scăzut

În același timp, sprijinul pentru partidul de guvernământ Rusia Unită a coborât la începutul acestei luni la 32,1%, cel mai redus nivel din luna mai, potrivit institutului de sondare VCIOM, controlat de stat.

Chiar și așa, Kremlinul este considerat în continuare capabil să obțină rezultatul dorit la alegeri.

Organizațiile independente care monitorizează scrutinurile au fost, între timp, private de o mare parte dintre instrumentele prin care puteau supraveghea procesul electoral și contesta eventualele nereguli.