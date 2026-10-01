Kievul propune Uniunii Europene să folosească Ucraina drept teren de testare pentru Inteligența Artificială

5 minute de citit Publicat la 23:45 01 Oct 2026 Modificat la 23:45 01 Oct 2026

Ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Oksana Ferchuk. sursa foto: Facebook / Ministerul Transformării Digitale din Ucraina

Ucraina propune Uniunii Europene să o folosească drept teren de testare pentru inteligența artificială. Oferta vine de la ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Oksana Ferchuk, într-un interviu acordat Euronews la Berlin.

„Propunem ca Europa să folosească Ucraina drept sandbox pentru inteligența artificială: un loc unde poate observa experimentele pe care le derulăm, poate învăța din ceea ce funcționează și poate aplica apoi aceste lecții în siguranță, în mediul european”, a declarat Ferchuk.

Un „sandbox” este un spațiu controlat, în care noile tehnologii pot fi testate înainte de a fi folosite pe scară largă.

Propunerea vine în timp ce Ucraina este obligată să își armonizeze legislația cu Regulamentul european privind inteligența artificială (AI Act).

Pașaportul, permisul și căsătoria, în telefon

Ucraina a construit, sub presiunea războiului, unul dintre cele mai avansate sisteme de guvernare digitală din lume.

Totul se leagă de platforma Diia, care în ucraineană înseamnă „acțiune”. Este o aplicație mobilă, un portal web și o rețea de ghișee fizice prin care statul oferă servicii publice.

Aplicația conține peste 30 de documente digitale. Printre ele: pașaportul, permisul de conducere, codul fiscal, informații despre copii și codurile fiscale ale acestora.

Prin Diia, ucrainenii își pot vinde mașina, pot da altcuiva dreptul să le conducă autoturismul fără să meargă la vreun ghișeu și își pot verifica și plăti amenzile online.

Tot online se pot căsători sau divorța. Pot chiar să facă o cerere în căsătorie prin aplicație. Ucrainenii din străinătate care vor să se căsătorească după legea ucraineană o pot face tot prin Diia, iar certificatul oficial, pe hârtie, le vine prin poștă.

În total, statul ucrainean oferă aproximativ 250 de servicii publice online. Aplicația este folosită de peste 24 de milioane de oameni.

Ucraina a lansat și ceea ce Ferchuk numește primul asistent AI din lume care îi ajută pe cetățeni să afle cum pot accesa serviciul public de care au nevoie.

Germania vrea să învețe de la Kiev

Ferchuk s-a întâlnit la Berlin cu omologul său german, Karsten Wildberger. Cele două țări au convenit să formeze echipe dedicate care să analizeze ce a funcționat în Ucraina, dar și ce nu a funcționat.

Scopul este ca unele soluții ucrainene să fie adaptate pentru Germania. Părțile au discutat inclusiv despre un posibil prototip pentru germani.

Ucraina vrea să le facă nemților cunoștință și cu firmele IT care au dezvoltat aceste aplicații pentru guvernul de la Kiev în ultimii ani, reunite în așa-numita GovTech Alliance of Ukraine.

Kievul propune și ca documentele și serviciile publice să fie recunoscute de la o țară la alta, în întreaga Uniune Europeană.

„Aceasta este propunerea noastră pentru Uniunea Europeană și pentru Berlin”, a spus ministrul.

Dreptul de a greși

Una dintre explicațiile succesului ucrainean ține de mentalitate. Statul își permite să schimbe legea atunci când aceasta blochează un serviciu simplu și ușor de folosit.

„Ca să le dai oamenilor libertatea de a inova, trebuie să le dai voie să greșească. Aceste greșeli nu trebuie niciodată să compromită protecția datelor sau securitatea și nu trebuie niciodată să încalce legea. Dar trebuie să le dai echipelor IT libertatea de a greși. Altfel, vor urma pur și simplu ce scrie deja în lege și nu va exista inovație reală”, a explicat Ferchuk.

Pregătiri pentru o iarnă grea

Rusia lovește constant infrastructura critică a Ucrainei. Asta înseamnă pene de curent, rețele mobile căzute și telefoane care nu pot fi încărcate.

„Nu este prima noastră iarnă. Din păcate, este a patra sau a cincea, în funcție de cum numeri de la bun început”, a spus Ferchuk.

Autoritățile se așteaptă ca iarna aceasta să fie și mai dificilă. Pregătirile au început încă din vară.

Ucraina are un program special cu operatorii de telecomunicații. Generatoarele și bateriile trebuie să țină în funcțiune stațiile de bază și rețelele mobile. Autoritățile se pregătesc acum pentru întreruperi de până la cinci zile, cu un plan separat pentru fiecare zonă.

Potrivit ministrului, Rusia a început în urmă cu o săptămână să atace infrastructura digitală a țării, vizând tot mai des centrele de date. Recent, doi furnizori de telecomunicații au fost loviți.

Serviciile au rămas totuși disponibile. Statul are copii de rezervă pentru toate sistemele și le poate muta în cloud sau în subteran. Echipele fac inclusiv exerciții în care opresc intenționat anumite sisteme.

Datele nu stau într-un singur loc

Siguranța informațiilor se bazează pe o arhitectură descentralizată. Datele cetățenilor nu sunt stocate într-o bază de date centrală, ci în registre separate, protejate.

Când un cetățean cere un serviciu, sistemul extrage din fiecare registru doar informația strict necesară și o combină pentru a oferi serviciul respectiv.

Informațiile sunt împărțite pe niveluri: date publice, date personale și informații clasificate. Fiecare categorie are propriile reguli de protecție.

„Este 100% sigur? În IT nu poți spune niciodată că ceva e 100% sigur. Dar acesta este și un câmp de luptă. Inamicul ne atacă în spațiul cibernetic în fiecare zi”, a declarat Ferchuk.

Ucraina înregistrează mii de atacuri cibernetice pe an. Echipe specializate monitorizează sistemele non-stop și analizează anomaliile, tot mai des cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Este o cursă tehnologică permanentă”, mai spune ministrul.

Țara produce în jur de 20.000 de specialiști IT în fiecare an. Marile companii de securitate cibernetică vin în Ucraina să își testeze tehnologiile, la fel cum producătorii de drone își testează sistemele pe front.

Ferchuk susține că această experiență nu contează doar pentru țările aflate în război. Atacurile cibernetice sunt deja o realitate pentru multe state, iar nu doar Rusia folosește astfel de tactici.

„Țările baltice sunt foarte bune la împărtășirea acestei experiențe. Ne-am dori ca Germania să facă la fel”, explică ea.

„Nu ar trebui să ne fie frică”

Întrebată despre avertismentele privind riscurile inteligenței artificiale, Ferchuk a refuzat să comenteze în acești termeni. A spus că unii fac declarații foarte emoționale, preluate apoi de presă.

Ea a comparat momentul actual cu apariția internetului, când existau temeri că acesta va schimba lumea și va lua locurile de muncă.

„Așa că nu ar trebui să ne fie frică de această nouă tehnologie”, adaugă ministrul.

Ferchuk vede AI-ul ca pe un instrument care poate analiza mai multe date, poate ajuta la decizii bazate pe fapte, nu pe sentimente, și poate elimina munca birocratică de rutină „pe care o urăște toată lumea”.

Mesajul ei pentru țările care încă ezită este direct: „Dacă țara ta sau industria ta nu folosește această tehnologie, altcineva, dintr-o altă țară, o face deja”.

„Trebuie doar să fim suficient de înțelepți încât să punem limitele potrivite și să o folosim într-un mod etic, eficient și responsabil”, a adăugat ea.

Ucraina lucrează la propria infrastructură suverană pentru inteligență artificială. Folosește mai ales modele deschise, pe care le antrenează pentru sarcini specifice din administrația publică.