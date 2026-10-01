CNN: Misteriosul Zhou Hongxu, „omul forte” al lui Xi Jinping a fost identificat la Casa Albă. Aparițiile sale stârnesc speculații

Zhou Hongxu este surprins în timpul unei întâlniri dintre Xi Jinping și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, la New Delhi, pe 12 septembrie 2026. Până de curând, identitatea și funcția lui Zhou nu erau cunoscute. Foto: Captură CNN.

Unul dintre cei mai importanți și misterioși oficiali chinezi din domeniul securității a ieșit din umbră și a fost identificat, în parte datorită unei liste de invitați publicate de Casa Albă, relatează CNN, miercuri. Bărbatul, un oficial cu ochelari și părul tuns scurt, care a apărut de câteva ori alături de liderul chinez, Xi Jinping, în ultimii ani, era considerat de mult timp de observatorii Chinei drept Zhou Hongxu, directorul Oficiului Gărzii Centrale, structură cu atribuții similare Secret Service din SUA.

China nu a confirmat niciodată public funcția lui Zhou, iar biografia sa oficială conține foarte puține detalii care să clarifice rolul acestuia. Poziția sa a fost confirmată în cele din urmă abia după ce Casa Albă a publicat lista invitaților chinezi și funcțiile lor oficiale pentru recentul dineu de stat oferit de Donald Trump în onoarea lui Xi.

Prezența lui Zhou la un eveniment diplomatic de asemenea importanță atrage atenția asupra unui grup de cadre de partid și responsabili din domeniul securității aparținând unei generații mai tinere, care au devenit unii dintre cei mai de încredere colaboratori ai lui Xi. Următorul congres național al Partidului Comunist, reuniune în cadrul căreia sunt stabilite adesea funcțiile-cheie din conducere, va avea loc peste numai un an.

În imaginile difuzate de televiziunea de stat China Central Television, Zhou putea fi văzut printre invitații la dineul de stat, îmbrăcat într-un costum Mao încheiat până la gât și stând chiar în spatele secretarului de stat american, Marco Rubio.

Zhou a avut și o apariție diplomatică rară și foarte vizibilă la începutul acestei luni, când Xi s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, la New Delhi. În imaginile oficiale, el putea fi văzut așezat între cei doi miniștri adjuncți chinezi de externe, deși presa de stat nu l-a identificat, în ciuda poziției sale centrale.

Analiștii spun că aparițiile publice tot mai frecvente ale lui Zhou sunt demne de remarcat.

„Zhou ar putea fi primul responsabil de rang atât de înalt pentru securitatea liderului care participă la discuții diplomatice de asemenea nivel, cel puțin din câte reiese din aparițiile documentate public”, a declarat pentru CNN Deng Yuwen, fost redactor-șef adjunct al Study Times, publicația oficială a principalei școli de formare a partidului.

Deng a spus că prezența lui Zhou la dineul de stat de la Casa Albă ar putea sugera că „Xi a vrut în mod deliberat să îl aducă în atenția publicului”.

„Iar dacă Xi îi oferă intenționat o asemenea expunere, acest lucru ar sugera că îi încredințează responsabilități mai mari și că ar putea primi un rol mai important în viitoarea remaniere a conducerii”, a spus Deng.

Un personaj misterios în China

Oficiul Gărzii Centrale este una dintre cele mai bine ascunse structuri din vastul aparat de securitate al Chinei.

La fel ca Secret Service, acesta este însărcinat cu protejarea liderilor de vârf ai Chinei, precum și a complexului Zhongnanhai din centrul Beijingului, unde își desfășoară activitatea conducerea țării.

Presa de stat chineză a descris agenția drept „o organizație cu totul neobișnuită, aflată la granița dintre structurile polițienești și cele militare și care necesită încrederea profundă a conducerii supreme a țării”.

Lipsa de transparență din jurul lui Zhou a devenit tot mai obișnuită în ultimii ani, pe măsură ce regimul chinez restricționează informațiile despre oficialii importanți, în special despre cei care lucrează direct pentru Xi.

Agenția de stat Xinhua a relatat că Zhou a fost ales delegat la cel de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist, în 2022, o reuniune politică majoră care a consolidat autoritatea lui Xi prin acordarea unui al treilea mandat fără precedent în perioada recentă.

În China, Zhou rămâne o figură discretă și misterioasă, iar aparițiile sale anterioare pot fi identificate aproape exclusiv în secvențe fugare din imaginile presei de stat, atunci când îl însoțea pe Xi la importante reuniuni diplomatice.

Despre educația și trecutul său profesional nu se știe aproape nimic, inclusiv dacă a avut anterior o carieră în armată sau în serviciile de securitate chineze.

Imagini mai vechi publicate de presa de stat îl surprind pe Zhou la diferite evenimente, cu ecusonul său nominal vizibil pe masă.

În octombrie 2019, când Xi a avut o reuniune la Kathmandu cu președinta Nepalului, Bidhya Devi Bhandari, Zhou putea fi văzut așezat în spatele liderului chinez. El l-a însoțit pe Xi și la summitul APEC de la San Francisco, în 2023.

Predecesorul lui Zhou a fost Wang Shaojun, care a murit în aprilie 2023. Presa de stat chineză, care i-a confirmat moartea abia trei luni mai târziu, a indicat drept cauză o boală neprecizată.

Abia după moartea sa, presa de stat a confirmat că Wang ocupa în acel moment funcția de director al Oficiului Gărzii Centrale. Un succesor nu a fost anunțat oficial.

Este probabil ca Zhou, la fel ca Wang, să provină din armata chineză. Zhou a fost văzut alături de Wang în timpul unei inspecții din 2018, când Xi a vizitat Comandamentul Teatrului de Nord al PLA, iar ambii purtau uniforme militare.

Oficiul Gărzii Centrale a fost înființat în 1950, dar originile sale datează din perioada Războiului Civil Chinez, când comuniștii lui Mao Zedong luptau împotriva adversarilor naționaliști, conduși de generalul Chiang Kai Shek

Primul său șef, Wang Dongxing, a fost unul dintre gărzile personale ale lui Mao. Ulterior, Wang a devenit vicepreședinte al partidului și membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic.

Potrivit unui articol publicat în 2014 de China Net, publicație afiliată statului, unul dintre puținele materiale oficiale despre această structură, Oficiul Gărzii Centrale face parte din punct de vedere organizatoric din ministerul chinez al securității publice, unde este cunoscut drept „Biroul 9”. În practică însă, funcționează independent de minister și răspunde direct conducerii lui Xi.

O schimbare importantă a conducerii

Lipsa de transparență care înconjoară politica de la cel mai înalt nivel din China reprezintă de mult timp o sursă de interes pentru jurnaliști, cercetători și guverne străine.

Speculațiile și încercările de a descifra mesajele indirecte din anunțurile oficiale și relatările presei de stat tind, de asemenea, să se intensifice înaintea marilor reuniuni ale Partidului Comunist.

În octombrie anul viitor, partidul va organiza cel de-al 21-lea Congres Național, reuniune politică desfășurată o dată la cinci ani și care aduce de regulă schimbări importante în conducere.

Majoritatea actualilor oficiali de rang înalt vor avea atunci peste 70 de ani, inclusiv principalul diplomat al Chinei, Wang Yi, care va împlini 73 de ani anul viitor.

Observatorii vor urmări cu atenție dacă o generație mai tânără de cadre va fi promovată în funcții-cheie, în special în Biroul Politic și în Comitetul Permanent al acestuia, cercul cel mai restrâns al puterii din jurul lui Xi.

Printre ceilalți oficiali mai tineri care au participat la dineul de la Casa Albă s-au numărat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, în vârstă de 53 de ani, Hong Lei, șeful de protocol al ministerului, în vârstă de 57 de ani, și Lu Luhua, secretarul personal al lui Xi, care a devenit o prezență aproape permanentă în timpul vizitelor sale în străinătate.