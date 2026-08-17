Turcia nu va primi avioane F-35 până nu-și vinde rachetele rusești S-400, însă nimeni nu vrea să le cumpere

Turcia încearcă să scape de sistemele ruseşti de apărare aeriană S-400. FOTO: Hepta

Planurile lui Donald Trump de a vinde avioane de luptă F-35 Turciei rămân blocate la mai bine de o lună după ce acesta le-a anunțat, iar Congresul trebuie acum să gestioneze tensiunile dintre un aliat NATO și Israel, relatează publicația americană Semafor.

Problema o reprezintă prevederea din legislația americană privind sancțiunile, potrivit căreia Turcia trebuie să renunțe la sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400 pentru a putea primi avioane F-35. Guvernul turc a plătit deja pentru șase astfel de aparate, care au rămas însă în Statele Unite după excluderea Turciei din program, în 2019.

Dezactivarea sistemelor S-400 este una dintre posibilele soluții pentru deblocarea vânzării susținute, însă o asemenea variantă riscă să amplifice tensiunile cu parlamentarii care consideră că legea impune renunțarea completă la aceste sisteme. O altă opțiune este vânzarea lor către Emiratele Arabe Unite. Potrivit informațiilor apărute în presă, Turcia a început negocieri în acest sens luna trecută, însă discuțiile nu par să fi avansat, potrivit unor persoane familiarizate.

Astfel, acordul privind avioanele F-35 rămâne blocat. Trump a vorbit despre această posibilitate la summitul NATO de luna trecută, alături de Erdogan. Câteva ore mai târziu, Benjamin Netanyahu a anunțat că se opune, avertizând că vânzarea avioanelor către Turcia ar putea „distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu”.

Congresul ar putea să-i refuze lui Trump dorința

Congresul, controlat de republicani, i-a oferit în mare parte lui Trump ceea ce și-a dorit în timpul celui de-al doilea mandat. Vânzarea avioanelor F-35 ar putea, însă, întâmpina dificultăți într-un eventual vot al Congresului pentru respingerea acordului, care ar pune interesele Israelului în opoziție cu cele ale unui stat membru NATO. Unul dintre motive este că mulți dintre aliații lui Trump se numără printre cei care insistă ca Turcia să renunțe complet la sistemele rusești.

„Nu cred că ar trebui să primească F-35 dacă nu vor să fie un partener adevărat. Așadar, dacă au S-400, nu pot avea F-35”, a declarat Rick Scott, senator republican din partea statului Florida. El a adăugat că „nu a auzit nimic” din partea administrației Trump despre continuarea demersurilor deși „vorbește des cu administrația”.

Președintele Comisiei pentru relații externe a Senatului, republicanul Jim Risch din Idaho, care blochează de mult timp achiziția, a spus-o fără ocolișuri: „În acest moment, nu au renunțat la S-400, așa că totul este în impas”.

Un oficial american a declarat că vânzarea către Emiratele Arabe Unite rămâne posibilă, afirmând că această țară „n-are nicio problemă să cumpere rahaturi de la ruși”. Oficialul a adăugat că „nu cred că s-a luat încă vreo decizie fermă” privind cumpărarea sistemelor S-400 ale Turciei.

Nu este clar de ce s-ar fi blocat discuțiile cu Emiratele Arabe Unite. Un posibil motiv este că deținerea sistemelor S-400 ar împiedica Emiratele să cumpere propriile avioane F-35.

„Am vorbit cu emiratezii despre asta, am vorbit cu turcii despre asta, dar nu sunt sigur că am primit o poziție oficială”, a declarat senatorul democrat Chris Coons din Delaware.

„Pot face, însă, o observație generală: orice țară care ar cumpăra S-400 și ar desfășura acest sistem s-ar confrunta cu aceleași îngrijorări, probleme și restricții cu care s-au confruntat turcii”.

Sistemele S-400 nu sunt singurul motiv de îngrijorare pentru cei care se opun accesului Turciei la F-35, cele mai avansate avioane de luptă aflate în prezent în serviciu. Senatorul democrat Chris Van Hollen din Maryland a invocat „reprimarea democrației” de către regimul Erdogan, precum și ocuparea nordului Ciprului și incursiunile anterioare în spațiul aerian grec.

„De mult timp am rezerve în privința vânzării avioanelor F-35 către Turcia, independent de toate tensiunile actuale”, a declarat Van Hollen.

De ce se opune Netanyahu

Opoziția Israelului față de vânzarea avioanelor F-35 este legată de dorința sa de a-și păstra avantajul militar în regiune, spun experții.

„Israelienii au o problemă serioasă cu posibilitatea ca Turcia să achiziționeze avioane de luptă avansate precum F-35, deoarece acest lucru ar întări semnificativ armata turcă, care este deja considerabil mai mare decât cea israeliană”, a declarat Sinan Ciddi, directorul Programului pentru Turcia din cadrul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor.

Israelul face presiuni asupra membrilor Congresului pentru ca restricțiile privind achiziționarea de F-35 de către Turcia să fie menținute, a adăugat Ciddi. Principalul său grup de lobby de la Washington nu își ascunde scepticismul față de această vânzare.

„Împărtășim îngrijorările exprimate de unii membri ai Congresului cu privire la furnizarea de F-35 unei țări care primește Hamas, ajută Iranul să eludeze sancțiunile și își aprofundează relațiile cu Rusia și China”, a declarat purtătoarea de cuvânt a AIPAC, Deryn Sousa.

Războiul cu Iranul a tensionat uneori relațiile lui Trump cu Netanyahu, în timp ce i-a apropiat pe americani de Turcia. Acest lucru ar putea face mai dificil pentru Israel să aibă câștig de cauză într-o eventuală confruntare politică la Washington privind vânzarea de F-35, fie către Turcia, fie către Arabia Saudită.

„În prezent, Israelul este singurul stat din Orientul Mijlociu care operează F-35, dar această situație nu va dura la nesfârșit, deoarece Arabia Saudită va începe să primească aparatele până în 2029”, a declarat Tim Chattell, cercetător în domeniul securității internaționale la Chatham House.

Opoziția Israelului față de vânzarea avioanelor F-35, într-un moment în care sprijinul de care se bucură în rândul democraților a ajuns la un minim, i-ar putea determina și pe unii membri ai partidului să renunțe la propriile rezerve.

„Am propriile rezerve în privința vânzării de F-35 către Turcia, dar nu sunt interesată de sfaturile lui Benjamin Netanyahu”, a declarat senatoarea democrată Elizabeth Warren. Ea a adăugat că acțiunile sale de lobby „s-ar putea să aibă efectul opus”.

Ultima opțiune a Turciei: distrugerea sistemelor

Mai există, însă, un posibil obstacol în calea vânzării avioanelor F-35, care ar apărea dacă Turcia ar reuși să vândă sistemele S-400 Emiratelor Arabe Unite sau unei alte țări: Rusia. Regimul de la Kremlin trebuie să aprobe orice transfer al sistemelor S-400, ceea ce îi oferă o pârghie aparte asupra unei tranzacții pe care are motive serioase să o respingă.

Prezența în continuare a sistemelor S-400 în Turcia „a subminat într-adevăr, într-o anumită măsură, coeziunea NATO”, a declarat Ciddi. Dacă Turcia nu reușește să-și vândă sistemele S-400 Emiratelor Arabe Unite sau să le dezactiveze, mai există și varianta distrugerii lor.

„Există mai multe variante pentru rezolvarea acestei probleme și cred că turcii vor să o rezolve”, a declarat oficialul american.