Trump spune că „ia în considerare” să vândă avioane F-35 Turciei, în ciuda unei interdicții a Congresului

1 minut de citit Publicat la 16:21 07 Iul 2026 Modificat la 16:21 07 Iul 2026

Foto: Profimedia Images

Președintele american, Donald Trump, a declarat că va decide în curând dacă va vinde Turciei avioane de luptă F-35, în ciuda unei interdicții impuse de Congres. El a lăudat Turcia și a numit-o „mai loială” decât alți beneficiari ai programelor americane.

„Avem o relație mai bună cu Turcia, iar Turcia a fost, în multe privințe, mult mai loială decât alte țări despre care credeam că ar fi loiale”, a spus Trump.

El a susținut că mulți consideră că Turcia ar trebui să poată cumpăra avioanele F-35, în ciuda faptului că Erdogan a cumpărat sistemul rusesc de apărare S-300, sfidându-și aliații. Trump a spus că ia „cu siguranță” în considerarea vânzarea de F-35 turcilor.

„Este un avion extraordinar, este cel mai bun, de departe cel mai bun avion în prezent, iar noi vom lua cu siguranță acest lucru în considerare”, a declarat el.

Oficiali americani au spus anterior pentru CNN că Trump urmează să dea semnalul, în această săptămână, că este dispus să vândă Turciei avioane F-35, renunțând la interdicția pe care o impusese în primul său mandat și care a fost ulterior transpusă în legislație.

Rămâne neclar cum intenționează Trump, mai exact, să ocolească interdicția Congresului privind vânzarea avioanelor de luptă.

Trump și Erdogan s-au afișat buni prieteni la Ankara

Erdogan îi face lui Trump o primire călduroasă în Turcia, cu gărzi de onoare, fanfare militare și un covor în culoarea celebrei coaste turcoaz a țării.

Atât la aeroport, cât și la Palatul Prezidențial Beştepe, Trump a fost întâmpinat cu toate simbolurile unor onoruri diplomatice de cel mai înalt nivel, inclusiv fanfare și salve de tun.

Trump a spus că singurul motiv pentru care participă la summitul din această săptămână este relația sa apropiată cu Erdogan, iar liderul turc pare hotărât să își arate aprecierea față de președintele american.

Erdogan a spus că Trump aduce „putere și forță” summitului. Până acum, ceilalți lideri prezenți la reuniune nu au primit onoruri similare.

„Suntem prieteni foarte buni”, a spus Trump, lăudând aeroportul, a drumurile și o clădire despre care a susținut că îi poartă numele.

El a declarat că Turcia este „o țară de care trebuie ținut cont”, iar „partea bună este că, datorită relației pe care o avem, totul a mers foarte bine”.