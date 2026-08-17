O familie a cumpărat o mlaștină ca s-o protejeze de construcții. După 15 ani, acolo e un ecosistem cu 275 de berze și animale sălbatice

O familie a cumpărat o mlaștină ca s-o protejeze de construcții. După 15 ani, acolo e un ecosistem cu 275 de berze și animale sălbatice. FOTO: Getty Images

În urmă cu 15 ani, un cuplu din Florida a luat o decizie neobișnuită. A cumpărat o mlaștină cu chiparoși, pe o suprafață de aproximativ 18 hectare, aflată lângă locuința sa din Tallahassee. Jim Stevenson și Tara Tanaka au cumpărat terenul în 2007, pentru a împiedica defrișarea și construirea unor clădiri în zonă. Au urmat ani de muncă, în care cei doi s-au ocupat direct de protejarea și îngrijirea locului. Proprietatea lor s-a transformat treptat într-un refugiu pentru animale. În 2022, Serviciul pentru Faună și Pescuit al SUA anunța că aici cuibăreau 275 de exemplare de barză de pădure. În mlaștină trăiau și stârci, egrete, rațe, aligatori, vidre, castori, vulpi și multe alte animale. Eforturile cuplului au contribuit la păstrarea unei importante zone umede aflate în apropierea unui oraș în continuă dezvoltare.

Cuplul a cumpărat mlaștina pentru a o proteja

Stevenson și Tanaka locuiau deja de mai mulți ani lângă zona umedă când au început să se teamă că mlaștina ar putea fi defrișată. În 2007, au decis să cumpere cele 45 de acri din apropierea casei. Astfel, un teren care ar fi putut fi folosit pentru construcții a devenit o rezervație naturală administrată de cei doi.

Potrivit postului public WFSU, Stevenson, fost biolog în cadrul serviciului parcurilor statale, cunoștea valoarea ecologică a mlaștinii. Tanaka s-a implicat în fotografierea și filmarea animalelor. Proprietatea a devenit în timp un loc important de cuibărit pentru păsările de apă, demonstrând că și terenurile private pot contribui la protejarea naturii.

Tantalul american (specia de barză) a devenit cel mai vizibil semn al valorii ecologice a mlaștinii. În 2022, autoritățile americane raportau că 275 de exemplare cuibăreau în sanctuar, după ce colonia crescuse treptat de-a lungul anilor.

Păsările împart zona cu stârci mari albaștri, egrete mari și alte specii de stârci. În mlaștină mai cuibăresc găinușe de baltă, rațe de pădure și rațe fluierătoare cu burta neagră. Lopătarii roz vizitează, de asemenea, proprietatea. Prezența tantalului american este importantă deoarece această specie are nevoie de zone umede sănătoase, copaci potriviți pentru cuiburi și un nivel adecvat al apei pentru a se putea reproduce.

Jim a început să îngrijească singur habitatul

Transformarea locului nu s-a rezumat la cumpărarea terenului și lăsarea naturii să evolueze singură. Stevenson a început să îngrijească habitatul chiar înainte ca el și soția sa să devină proprietarii mlaștinii.

El intra cu o canoe în zona umedă și scotea cu mâna arborii chinezești de seu, o specie invazivă. Vegetația prea deasă putea acoperi zonele cu apă liberă în care păsările își caută hrana.

Stevenson folosește și incendieri controlate pe terenurile din jur, pentru a păstra habitatul în stare bună. În zonele în care vegetația plutitoare devine prea deasă sunt folosite utilaje pentru îndepărtarea acesteia.

El a amenajat chiar și o mică insulă pe care aligatorii se pot odihni la soare. Prezența lor ajută indirect păsările care cuibăresc, deoarece aligatorii țin la distanță ratonii și alți prădători care ar putea ajunge la cuiburi.

Tara a transformat curtea într-un observator pentru animale

Pentru Tara Tanaka, mlaștina a devenit atât un proiect de protejare a naturii, cât și un loc extraordinar pentru observarea și filmarea animalelor.

Fotografa și realizatoarea video, premiată pentru activitatea sa, folosește echipamente cu putere mare de mărire pentru a urmări animalele fără să le deranjeze. Biroul ei are vedere spre mlaștină.

Potrivit WFSU, Tara poate urmări de acasă cum păsările sosesc cu crengi pentru construirea cuiburilor. Uneori, pe proprietate se adună sute de păsări de apă. Aici au fost observate și feline sălbatice, aligatori, vidre, castori și mai multe specii de vulpi.

Tanaka a ajuns să recunoască anumite exemplare de tantal american care revin în colonie în fiecare an.

Terenul a fost protejat permanent

Cuplul a făcut ulterior un nou pas pentru ca mlaștina să rămână protejată chiar și după ce proprietatea nu le va mai aparține.

În 2016, organizația Apalachee Land Conservancy a instituit asupra terenului un acord permanent de conservare. Acesta limitează viitoarele construcții, dar permite ca proprietatea să rămână în continuare privată.

Acordul împiedică transformarea zonei umede într-un teren pentru locuințe, spații comerciale sau alte activități care ar putea distruge habitatul.

Tanaka a explicat că pe proprietate nu sunt permise vânătoarea sau pescuitul și că „până și broaștele sunt protejate”. Acordul le-a oferit celor doi un instrument juridic mai puternic pentru păstrarea locului pe care îl îngrijiseră ani la rând, scrie Times of India.

Mlaștina este importantă pentru mult mai multe specii

Importanța sanctuarului nu se limitează la colonia de păsări. Zonele umede oferă adăpost și hrană pentru numeroase specii, dar au și un rol important în păstrarea calității apei.

WFSU arată că mlaștinile protejate din jurul orașului Tallahassee aduc beneficii întregii comunități. Ele contribuie inclusiv la protejarea resurselor de apă și a uriașului rezervor subteran cunoscut drept Acviferul Floridan.

Mlaștina este astfel atât un habitat pentru animale, cât și o parte importantă a unui sistem natural mai larg. Faptul că cele aproximativ 18 hectare se află aproape de o zonă urbană arată că și suprafețele relativ mici pot avea un rol ecologic valoros.

Munca celor doi i-a inspirat și pe alți proprietari

Stevenson și Tanaka nu și-au limitat experiența la propria proprietate. Înaintea pandemiei de COVID-19, ei organizau întâlniri trimestriale pentru proprietarii de terenuri interesați să creeze condiții mai bune pentru animale.

La fiecare întâlnire participau aproximativ 45-50 de persoane, iar locurile se ocupau de obicei în totalitate.

Stevenson oferea informații despre incendierile controlate, plantele locale, florile sălbatice și administrarea habitatelor. Cei doi își prezentau propriul sanctuar ca exemplu al rezultatelor care pot fi obținute prin protejarea unui teren privat.

Activitatea lor reflectă o realitate importantă din sud-estul Statelor Unite, unde proprietarii privați controlează suprafețe întinse și pot contribui la protejarea animalelor și în afara rezervațiilor publice.

Tantalul american și-a revenit spectaculos

Povestea mlaștinii celor doi face parte dintr-un succes mult mai amplu al protejării naturii. Populația de tantal american din Statele Unite a scăzut puternic în trecut, iar specia a fost inclusă în 1984 pe lista animalelor protejate prin Legea privind speciile pe cale de dispariție.

Ulterior, numărul păsărilor care se reproduc în SUA a crescut considerabil. Potrivit Serviciului pentru Faună și Pescuit, numărul perechilor care cuibăresc este acum de peste două ori mai mare decât în momentul includerii speciei pe lista federală.

În februarie 2026, autoritățile au anunțat că populația din Statele Unite și-a revenit suficient pentru a fi scoasă de pe lista federală a animalelor amenințate sau în pericol. Decizia a intrat în vigoare la 9 martie 2026.

Populația actuală este estimată la aproximativ 10.000-14.000 de perechi care cuibăresc în aproape 100 de colonii.