În 1982, sonda sovietică Venera 13 a aterizat pe Venus unde a rezistat 127 de minute la 465°C. A apucat să trimită și fotografii color

Imagini surprinse de sondă sovietică Venera 13 pe Venus. Foto: NASA

Pe 1 martie 1982, la ora 03:57:21, sonda sovietică Venera 13 s-a așezat pe suprafața planetei Venus după o coborâre atmosferică de aproximativ o oră. Modulul sovietic avea o durată de viață planificată la suprafață de 32 de minute. A continuat să transmită timp de 127 de minute, de aproape patru ori mai mult decât sperau oamenii de știință, scrie Space Daily.

Acele două ore și șapte minute au produs mai mult decât un record de durabilitate. Venera 13 a forat pământul, a mutat o probă într-o cameră de analiză, a măsurat compoziția sa și a returnat primele fotografii color de la suprafața lui Venus. A făcut toate acestea în timp ce recipientul său sub presiune se afla într-o atmosferă de aproximativ 89 de ori mai densă decât cea a Pământului la nivelul mării și suficient de fierbinte pentru a topi plumbul.

Inginerii sovietici au plasat instrumentele și componentele electronice într-un vas sub presiune din titan, protejat de izolație și masă termică. Modulul de aselenizare a fost răcit înainte de a se separa de nava spațială purtătoare. Odată ce a intrat în atmosferă, însă, nu exista niciun element capabil să respingă căldura în aerul deja cu sute de grade mai fierbinte decât sarcina utilă. Durata de viață planificată de 32 de minute a fost perioada pentru care misiunea a fost concepută pentru a oferi informații utile științifice despre suprafață.

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Venera 13 a fost lansată pe 30 octombrie 1981 ca o navă de coborâre atașată unei nave purtătoare de zbor. S-a separat pe 27 februarie 1982 și a intrat în atmosfera lui Venus două zile mai târziu. Un scut termic a absorbit prima decelerare violentă, după care o parașută a încetinit capsula și a dat instrumentelor timp să preleveze probe din atmosferă și nori.

Nava a aterizat cu aproximativ 7,5 metri pe secundă în regiunea Phoebe. Nava a continuat să treacă de Venus la o distanță minimă de aproximativ 36.000 de kilometri, primind semnalul modulului de aterizare și transmițându-l către Pământ.

Primele imagini color de pe Venus

Misiunile sovietice anterioare deschiseseră deja o fereastră vizuală asupra planetei Venus. Venera 9 a returnat prima fotografie de la suprafața unei alte planete în 1975, urmată de Venera 10. Panoramele lor erau alb-negru. Venera 11 și 12 aveau sisteme color, dar capacele obiectivelor lor nu au reușit să se desprindă.

Venera 13 a avut succes. Două telefotometre panoramice priveau în direcții opuse după ce dispozitivele au scos capacele de protecție. Camerele nu realizau instantanee digitale moderne. Acestea scanau scena linie cu linie prin filtre de culoare.

Imaginile rezultate prezintă plăci angulare, fragmente mai mici sub un cer portocaliu-maroniu, cu inelul de aterizare și componentele sondei în prim-plan. Arhiva Coordonată de Date Științifice Spațiale a NASA cataloghează 14 imagini din sesiunea de suprafață de 127 de minute. Alte istorii de misiuni numără panoramele finalizate diferit, motiv pentru care totalurile variază.

Balanța culorilor este reconstruită din scanări filtrate și depinde de alegerile de calibrare. Versiunile portocalii familiare nu sunt o simplă redare cu telefonul a ceea ce ar fi văzut ochii umani. Chiar și așa, panorama Venera 13, găzduită de NASA, face parte din prima înregistrare fotografică color realizată pe suprafața lui Venus.

Fotografia a fost doar o parte a programului de suprafață. Venera 13 avea un sistem de foraj și eșantionare conectat la un spectrometru de fluorescență cu raze X. După aterizare, mecanismul a săpat în pământ și a transferat materialul într-o cameră etanșă, unde instrumentul l-a putut examina în condiții controlate.

Fluorescența cu raze X funcționează prin stimularea atomilor dintr-o probă și măsurarea razelor X caracteristice pe care le emit. Modelul identifică elementele și îi ajută pe cercetători să deducă compoziția rocilor. Rezultatul lui Venera 13 a fost în concordanță cu un bazalt alcalin bogat în potasiu, adesea comparat cu bazaltul terestru care conține leucit.

Studiul istoric al NASA atribuie Venera 13 primei analize a solului de pe Venus, enumerând totodată compoziția atmosferică, descărcarea electrică și măsurătorile norilor. Cuvântul „sol” este o prescurtare planetară convențională aici. Proba era formată din material de suprafață afânat și rocă zdrobită, nu sol format biologic în sensul terestru.

Măsurătoarea nu ar trebui extinsă la o concluzie geologică globală. Venera 13 a examinat un loc mic. Venera 14 și Vega 2 au returnat ulterior compoziții din alte locații, iar radarul orbital a furnizat context regional, însă Venus încă nu are rețeaua largă de date reale disponibile de pe Marte.