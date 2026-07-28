„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea, lider detașat al televiziunilor de știri

2 minute de citit Publicat la 10:39 28 Iul 2026 Modificat la 10:39 28 Iul 2026

„Sinteza Zilei” și-a păstrat poziția de lider categoric al pieței de news, clasându-se pe primul loc înaintea fiecărui concurent. Foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a depășit, pe mai multe segmente-cheie de public, audiența cumulată a principalilor competitori. Ediția din 27 iulie 2026 a emisiunii „Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN, a fost lider de audiență în rândul televiziunilor de știri, în intervalul 21:00–23:45, înregistrând cele mai bune performanțe pe toate targeturile relevante pentru piața media.

Rezultatele confirmă încă o dată încrederea publicului în oferta editorială a Antena 3 CNN și poziția de lider detașat a emisiunii în peisajul televiziunilor de știri.

Cea mai spectaculoasă performanță este înregistrată pe segmentele de public cu cea mai mare valoare comercială și de influență. Astfel, „Sinteza Zilei” a avut o audiență egală sau chiar mai mare decât audiența cumulată a principalilor competitori din zona televiziunilor de știri – România TV, Digi24 și Realitatea Plus – pe mai multe categorii importante:

* 18+ Urban AB, studii superioare: Antena 3 CNN – 12,2% market share, față de 9,1% cumulat al concurenței

* 18+ Urban AB: Antena 3 CNN – 9,1%, comparativ cu 8,8% cumulat al tuturor competitorilor

* 25–59 Urban ABC (targetul comercial): Antena 3 CNN – 7,4%, față de 5,2% cumulat al tuturor competitorilor

* 25–59 Urban ( România activă) : Antena 3 CNN – 5,6%, peste 4,7% audiență cumulată a celorlalte stații de știri

Aceste rezultate demonstrează că, pe cele mai importante segmente de public Antena 3 CNN reușește să atragă singură mai mulți telespectatori decât principalii săi competitori la un loc.

În celelalte categorii măsurate, „Sinteza Zilei” și-a păstrat poziția de lider categoric al pieței de news, clasându-se pe primul loc înaintea fiecărui concurent, cu următoarele cote de piață:

* 18+ Urban: 6,8%;

* Urban All: 6,7%;

* Național: 5,5%.

Performanțele obținute reconfirmă statutul „Sinteza Zilei” drept reper al jurnalismului de televiziune din România și evidențiază capacitatea Antena 3 CNN de a mobiliza cel mai numeros public interesat de actualitate, analiză și dezbatere.

Rezultatele înregistrate de ediția de aseară a emisiunii Sinteza Zilei, realizată de Mihai Gâdea, confirmă tendința ultimelor două săptămâni.

În intervalul de maximă audiență (21:00–23:30), Antena 3 CNN s-a clasat, în cele mai multe seri, peste audiența cumulată a tuturor celorlalte televiziuni de știri.

Performanța de aseară consolidează această evoluție și reconfirmă preferința publicului pentru conținutul editorial al Antena 3 CNN în prime time.

De altfel, Antena 3 CNN și-a consolidat ieri poziția de lider al televiziunilor de știri din România, înregistrând cele mai mari cote de piață pe toate segmentele comerciale analizate: 10,1% în rândul publicului 18+ urban AB cu studii superioare, 8,1% la 18+ urban AB, 6,0% în segmentul 25–59 Urban ABC și 4,7% la 25–59 Urban, depășindu-și constant principalii competitori.