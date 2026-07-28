Reacția Nova Power&Gas la raportul Corpului de Control la Doicești: Vânzarea amplasamentului s-a făcut la cea mai mică valoare de piaţă

Nova Power&Gas respinge concluzia potrivit căreia statul român ar fi plătit peste prețul pieței pentru amplasamentul de la Doicești, FOTO energie.gov.ro

Nova Power&Gas respinge concluzia potrivit căreia statul român ar fi plătit peste prețul pieței pentru amplasamentul de la Doicești, unde ar urma să fie construită prima centrală cu reactoare modulare mici din România.

Compania Nova Power & Gas, asociată cu Nuclearelectrica (SNN) în societatea mixtă RoPower Nuclear SA, înfiinţată pentru proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doiceşti, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) a americanilor de la NuScale, a explicat într-un comunicat condiţiile în care amplasamentul de la Doiceşti a fost vândut, inclusiv că preţul a fost stabilit pe baza ofertei cumpărătorului, la cea mai mică dintre evaluările de piaţă şi că tranzacţia este integral reversibilă, acest drept al RoPower fiind în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv

"Nova Power & Gas a luat act de sinteza raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului privind activitatea Societăţii Naţionale Nuclearelectrica în implementarea proiectului reactoarelor modulare mici. Toate documentele anexate prezentului comunicat, precum şi alte documente relevante, au fost transmise Corpului de Control încă de la începutul anului 2026. Punem la dispoziţia autorităţilor şi a acţionarilor companiei de proiect întreaga documentaţie aferentă participării noastre şi susţinem orice verificare independentă a costurilor", afirmă compania într-un comunicat care are anexate comunicarea internă privind achiziţia sit-ului Doiceşti pentru proiect propriu Nova Power & Gas, 4 evaluări (3 evaluari pre-tranzacţie si 1 evaluare post tranzacţie), notificarea transmisă Nuclearelectrica privind amânarea achiziţiei amplasamentului şi 3 notificări privind dreptul de reversare a tranzacţiei.

Precizările companiei

1. Nu au fost vândute aceleaşi active care au fost cumpărate

În anul 2021 au fost cumpărate active constând în terenuri şi clădiri nedemolate, aparţinând fostei termocentrale, oprită de aproximativ 12 ani, cu obligaţii integrale de demolare şi de închidere a sarcinilor de mediu. În 2025 nu s-au vândut aceleaşi active. Vânzarea a constat în:

50 de hectare de teren ecologizate şi descărcate de sarcini de mediu, după demolarea integrală a fostei termocentrale pe cărbune de la Doiceşti. Este singura termocentrală pe cărbune din România demolată complet.

Staţie de transformare de 110 kV/20 kV, cu 6 linii electrice aeriene de 110 kV, complet nouă, la o valoare contabilă de 12 milioane de euro.

Capacitate de racordare la Sistemul Energetic Naţional de aproximativ 600 MW, prin 2 linii electrice aeriene de 220 kV şi 6 linii electrice aeriene de 110 kV, unul dintre cele mai importante noduri energetice din ţară.

Clădire de birouri modernizată, complet utilată şi mobilată, drumuri, parcări, sistem de control al accesului, amenajări interioare şi alte active.

"Valoarea contabilă a mijloacelor fixe care au făcut obiectul vânzării, împreună cu cheltuielile de refacturare a lucrărilor speciale pentru situl nuclear, lucrări în valoare de 19 milioane de euro fără TVA, depăşeşte 40 de milioane de euro, fiind mai mare decât valoarea tranzacţiei", susţine Nova Power & Gas.

2. Preţul a fost stabilit pe baza ofertei cumpărătorului, la cea mai mică dintre evaluările de piaţă.

Tranzacţia s-a realizat pe baza ofertei făcute de RoPower către Nova Power & Gas, în urma unor evaluări de piaţă a căror medie a fost de 45 de milioane de euro. Vânzarea amplasamentului, cu activele menţionate mai sus, s-a făcut la cea mai mică valoare de piaţă, respectiv 24,5 milioane de euro. Evaluările au fost realizate de companii din Big4 şi de o companie lider naţional, evaluator ANEVAR. Nova nu înregistrează profit din această tranzacţie nici în ipoteza în care factura pentru lucrările suplimentare specifice proiectului nuclear ar fi plătită, iar în absenţa facturării acestor lucrări ar fi înregistrat o pierdere de aproximativ 19 milioane de euro. Aceste lucrări specifice de pregătire a site-ului au fost realizate între 2022 şi 2025, la cererea expresă a echipei mixte de proiect (Nuclearelectrica, RoPower, Fluor Corporation şi NuScale), validate săptămânal în şedinţe de roll-out cu consultantul de specialitate nucleară. Contravaloarea acestor lucrări a fost propusă de Nova pentru a fi transformată în aport la capitalul social al RoPower.

3. Tranzacţia este integral reversibilă.

"RoPower nu poate înregistra pierderi din tranzacţiile cu Nova Power & Gas, deoarece a avut şi are în continuare notificări care îi oferă dreptul de a reversa integral tranzacţia de cumpărare a amplasamentului, de a recupera integral plata şi de a nu achita lucrările suplimentare", afirmă Nova Power & Gas, anexând cele 3 notificări transmise.

Acest drept al RoPower este în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv.

În aceste condiţii, achiziţia amplasamentului de către compania de proiect nu poate produce o pierdere, nici pentru RoPower, nici pentru investiţia publică. În plus, evaluarea post tranzacţie a activelor cumpărate, realizată de către RoPower a fost de minim 63,5 milioane euro.

4. Finanţarea şi componenta de tehnologie.

Finanţarea RoPower s-a făcut încă de la început prin credite comerciale acordate de Nuclearelectrica, la o dobândă de 12% pe an, în euro. Nuclearelectrica a înregistrat aceste profituri în bilanţurile contabile anuale (91,7 milioane RON la 31 decembrie 2025). Creditele au fost garantate prin preluarea drepturilor de proprietate intelectuală şi prin gajuri pe activele RoPower în favoarea Nuclearelectrica, precum şi de avantajele exploatării viitoarei centrale şi a energiei produse. Alegerea tehnologiei americane şi negocierea drepturilor locale şi regionale privind aplicarea acesteia s-au făcut prin negocieri directe între Nuclearelectrica, RoPower şi furnizorul de tehnologie, fără participarea Nova Power & Gas.

5. Participarea la capitalul social a fost şi rămâne egală

Participarea la capitalul social al companiei de proiect a fost şi este, până în acest moment, egală între Nova Power & Gas şi Nuclearelectrica. Alegerea Nuclearelectrica de a înfiinţa o companie privată, RoPower, s-a bazat pe faptul că o structură privată oferă mai multă flexibilitate în achiziţii şi în decizii, precum şi mai multă atractivitate pentru fondurile de investiţii. Încă de la începutul proiectului s-a convenit ca Nova să îşi reducă participaţia odată cu intrarea de noi investitori, fapt dovedit de aprobarea de către Nova a intrării fondului de investiţii coreean DSPE în acţionariat şi de reducerea participării Nova la 13%. Intrarea DSPE nu a fost aprobată de către acţionarii Nuclearelectrica.

6. Cum a fost ales amplasamentul.

Nova Power & Gas avea un proiect de dezvoltare a unui amplasament hibrid, cu producţie de energie pe gaz, capacităţi solare şi stocare în baterii, similar proiectelor de la Câmpia Turzii (jud. Cluj) şi Roşiori (jud. Satu Mare). Verificarea locaţiei Doiceşti şi negocierile au început în 2020, având deja depuse solicitări de studii şi avize pentru propriul proiect în momentul în care a fost contactată de Nuclearelectrica pentru a fi partener în acest proiect.

"Nu am fost informaţi despre modul de selecţie şi despre criteriile care au stat la baza selecţiei", subliniază reprezentanţii companiei.

7. Amânarea cumpărării amplasamentului nu s-a datorat Nova Power & Gas

De la înfiinţarea RoPower şi până la oferta de cumpărare, Nova Power & Gas a investit şi a menţinut amplasamentul în aşteptare, amânându-şi propriul proiect, fără să existe obligaţii ale părţilor de vânzare-cumpărare, şi a notificat Nuclearelectrica în vederea remedierii acestei situaţii, conform documentului ataşat. Amânarea cumpărării amplasamentului nu a fost provocată de compania Nova, se arată în comunicat.

8. Rolul Nova este limitat în timp, iar ieşirea din acţionariat nu depinde de Nova

De la început şi pe parcursul întregului parteneriat, Nova Power & Gas a exprimat intenţia de a fi investitor doar pentru fazele de până la etapa ready-to-build. Nuclearelectrica are drept de preempţiune asupra acţiunilor deţinute de Nova în RoPower, iar Nova nu poate înstrăina acţiunile fără aprobarea Nuclearelectrica.

9. Proiectul are oferte de finanţare integrală

RoPower dispune în acest moment de oferte de finanţare integrală a proiectului. Fiind printre primele de acest tip în Europa şi chiar în lume, se apropie de proiectele de tip R& D sau Tech, în care un business plan complet este dificil de construit la orice fază a dezvoltării.

10. Amplasamentul rămâne valorificabil indiferent de tehnologia agreată

Amplasamentul îndeplineşte condiţiile pentru dezvoltarea unui proiect nuclear indiferent de tehnologia pe care acţionarii o vor decide, iar cheltuielile aferente etapelor FEED 1 şi FEED 2 pot fi recuperate parţial, pentru alte amplasamente sau pentru alte tehnologii. În situaţia aprobării unor fonduri nerambursabile europene pentru energia nucleară, similar mecanismelor aplicate producţiei de energie electrică din surse regenerabile, amplasamentul de la Doiceşti ar fi printre primele pregătite să acceseze aceste fonduri, iar energia electrică produsă s-ar încadra într-o marjă comercială de piaţă.

"Nova Power & Gas respectă rolul instituţiilor de control ale statului. Deciziile privind tehnologia, furnizorii şi strategia de implementare a proiectului aparţin Nuclearelectrica şi statului român, iar Nova le va susţine indiferent de configuraţia finală agreată. Amplasamentul de la Doiceşti rămâne unul dintre cele mai bine pregătite amplasamente energetice din România pentru dezvoltarea unui proiect nuclear, cu toate condiţiile de bază asigurate", conchide compania.