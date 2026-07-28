Cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,1, în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami

<1 minut de citit Publicat la 11:12 28 Iul 2026 Modificat la 11:19 28 Iul 2026

Cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,1, în Japonia. Foto: Getty Images

Un cutremur puternic cu o magnitudine preliminară de 7,1 s-a produs în prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu, din sud-vestul Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Niponă (JMA), citată de Reuters și Agerpres.

O avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru a fost emisă după cutremur, a anunţat JMA.

Epicentrul cutremurului produs la ora locală 16:27 a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, informează agenţia de presă niponă Kyodo.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgenţă privind cutremurul pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita şi Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei.

Nu există pericol de tsunami pentru Hawaii şi Samoa de Est după cutremurul din Japonia, a anunţat Centrul american de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC).