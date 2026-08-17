Metrorex nu și-a plătit curentul de 3 luni și a primit preaviz de deconectare. Are factura de 2,2 milioane euro către Hidroelectrica

1 minut de citit Publicat la 21:32 17 Aug 2026 Modificat la 21:54 17 Aug 2026

Stație de metrou în București. Sursa foto: Agerpres Foto

Metrorex nu și-a plătit de trei luni facturile la energie electrică și a ajuns la datorii de peste 11,5 milioane de lei către Hidroelectrica. Potrivit Club Feroviar, compania a primit un preaviz de deconectare, însă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, spune că metroul bucureștean nu riscă în acest moment să rămână fără curent și că se negociază o eșalonare a plăților.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare”, a transmis luni seară Radu Miruță.

Ministrul spune că a discutat atât săptămâna trecută, cât și luni seară cu directorul Hidroelectrica.

„Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății”, a precizat Miruță.

Hidroelectrica a trimis un preaviz de deconectare

Potrivit Club Feroviar, Hidroelectrica a transmis Metrorex un preaviz de deconectare pe 9 august. Documentul a ajuns și la Ministerul Transporturilor, iar din acesta reiese că Metrorex avea un sold restant de 11.521.602,22 lei pentru energia electrică furnizată și alte sume aferente facturilor sau ratelor de plată eșalonate.

După primirea documentului, Radu Miruță i-a cerut directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș, explicații până pe 18 august.

Ministrul vrea să afle de ce nu au fost plătite facturile la termen, ce sume sunt restante și pentru ce perioade, ce a făcut până acum conducerea Metrorex pentru achitarea lor și în cât timp poate fi stinsă datoria.

În adresa citată de Club Feroviar, Miruță atrage atenția și asupra consecințelor pe care le-ar putea avea o eventuală întrerupere a alimentării cu energie și cere conducerii Metrorex să rezolve situația de urgență.

Corpul de Control își extinde verificările la Metrorex

Problemele cu facturile la energie vin în condițiile în care ministrul este deja nemulțumit de modul în care sunt cheltuiți banii la Metrorex.

„Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a anunțat Radu Miruță.

Potrivit Club Feroviar, Metrorex nu are încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an. Ministrul ceruse și un program de reducere a costurilor companiei, care nu a fost prezentat până acum.