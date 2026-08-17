Nicu Ștefănuță anunță că va ataca la Comisia Europeană încercările guvernului de a-i „subjuga” pe prosumatori

Europarlamentarul Nicolae Ștefănuță. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a anunțat că va ataca la Comisia Europeană orice încercare a guvernului Bolojan de a-i „subjuga” pe prosumatori.

„Zilele acestea prosumatorii României sunt sub atacul Guvernului, care vrea să le ia libertățile greu câștigate prin lege în 2025.

Îi anunț că voi ataca la Comisia Europeană și prin toate mijloacele europene existente orice tentativă de a subjuga oamenii care au investit în regenerabile pentru a genera energie pentru comunitatea lor.

Nu este posibil să favorizăm mereu marii monopoliști energetici din piață.

Nu este posibil să restrângem dreptul oamenilor de a decide ce fac cu energia lor. Să beneficieze de ea, să o dea mai departe, să decidă mecanismul de compensare cu furnizorul.

Nu este posibil să trecem legi stupide și antieuropene pentru revenirea la cărbune, o tehnologie cu zero viitor.

Libertatea în România pare ca democrația lui Iliescu: originală.”, a scris Șefănuță, într-o postare publicată pe Facebook.

Declarațiile europarlamentarului au loc după ce s-a propus ca printre soluțiile de depășire a crizei energetice să fie și o reglementare pentru ca prosumatorii să injecteze energie în sistem, dar și să instaleze capacități de stocare a energiei electrice produse de panourile fotovoltaice.

Anunțul lui Bolojan

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că prosumatorii actuali nu vor fi obligaţi să îşi instaleze baterii, dar vor fi ajutaţi financiar dacă vor să facă acest lucru, în timp ce viitori prosumatori care se vor lega la reţea vor fi condiţionaţi de existenţa capacităţii de stocare.

„Am propus să susţinem o reglementare care să oblige toţi prosumatorii care vor să îşi lege panourile fotovoltaice, de acum înainte - subliniez, nu faţă de cei care sunt - să poată să facă asta dacă au instalaţie de stocare. Pentru că orice dezvoltare a fotovoltaicului fără capacităţi de stocare înseamnă practic îmbolnăvirea sistemului, pentru că el a fost gândit ca un mecanism de producţie în bandă şi, dacă nu venim cu stocare, ne creăm probleme. Deci asta înseamnă un lucru care se referă la viitor, nu la cei care sunt astăzi”, a spus premierul.

El a adăugat că este necesară şi o estimare a curbei de consum pe care o au prosumatorii, pentru că permite furnizorilor să îşi calculeze mult mai bine energia pe care o cumpără sau o vând, „în aşa fel încât, la final, costurile, care într-o formă sau alta sunt socializate, sunt mutate în preţul clienţilor, să fie mult mai mici”.

Ilie Bolojan a declarat că, pentru cei care au panouri fotovoltaice, vor exista programe de finanţare pentru instalarea de baterii, menţionând că două treimi dintre prosumatori nu au, astăzi, capacitate de stocare.

Premierul interimar a mai spus că aceste propuneri „nu sunt aspecte care ţin de naţionalizare sau alte elemente de genul acesta”.

Legat de contextul energetic, Bolojan a spus că este nevoie ca statul să ajute la finalizarea unor centrale aflate în fază avansată de execuţie. Cât priveşte zona de energie nucleară, el a spus că de grupurile III şi IV „nu se poate vorbi dacă nu este apă de răcire nici pentru grupurile I şi II”.