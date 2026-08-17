Anunţ important al lui Ilie Bolojan pentru prosumatori. Cine va fi obligat să-și instaleze baterii de stocare

Două treimi dintre prosumatori nu au, astăzi, capacitate de stocare. Foto: Getty Images

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că prosumatorii actuali nu vor fi obligaţi să îşi instaleze baterii, dar vor fi ajutaţi financiar dacă vor să facă acest lucru, în timp ce viitori prosumatori care se vor lega la reţea vor fi condiţionaţi de existenţa capacităţii de stocare, informează Agerpres.

„Am propus să susţinem o reglementare care să oblige toţi prosumatorii care vor să îşi lege panourile fotovoltaice, de acum înainte - subliniez, nu faţă de cei care sunt - să poată să facă asta dacă au instalaţie de stocare. Pentru că orice dezvoltare a fotovoltaicului fără capacităţi de stocare înseamnă practic îmbolnăvirea sistemului, pentru că el a fost gândit ca un mecanism de producţie în bandă şi, dacă nu venim cu stocare, ne creăm probleme. Deci asta înseamnă un lucru care se referă la viitor, nu la cei care sunt astăzi”, a spus premierul.

El a adăugat că este necesară şi o estimare a curbei de consum pe care o au prosumatorii, pentru că permite furnizorilor să îşi calculeze mult mai bine energia pe care o cumpără sau o vând, „în aşa fel încât, la final, costurile, care într-o formă sau alta sunt socializate, sunt mutate în preţul clienţilor, să fie mult mai mici”.

Ilie Bolojan a declarat că, pentru cei care au panouri fotovoltaice, vor exista programe de finanţare pentru instalarea de baterii, menţionând că două treimi dintre prosumatori nu au, astăzi, capacitate de stocare.

Premierul interimar a subliniat că aceste propuneri „nu sunt aspecte care ţin de naţionalizare sau alte elemente de genul acesta”.

Legat de contextul energetic, Bolojan a spus că este nevoie ca statul să ajute la finalizarea unor centrale aflate în fază avansată de execuţie. Cât priveşte zona de energie nucleară, el a spus că de grupurile III şi IV „nu se poate vorbi dacă nu este apă de răcire nici pentru grupurile I şi II”.