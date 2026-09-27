Președintele Serbiei anunță că a demisionat: „V-am slujit cu credință”. A fost deschisă calea spre anticipate

Alegerile prezidențiale trebuie să se desfășoare în termen de 90 de zile. Foto: Getty Images

Aleksandar Vucic a anunțat că a demisionat din funcție duminică, cu șapte luni înainte ca cel de-al doilea mandat al său și ultimul să se încheie. Președintele Serbiei a deschis astfel calea spre alegeri anticipate, în condițiile în care țara organizează anticipate și pentru Parlament. Analiștii politici spun că mișcarea lui Vucic va permite ca acesta să fie numit prim-ministru, relatează Agerpres.

„Aceasta este ultima mea seară în această clădire. V-am slujit cu credință pe voi și patria mea, Serbia. ... Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună”, s-a adresat el simpatizanților săi adunați în fața palatului prezidențial, care fluturau steaguri și îi scandau numele.

Demisia lui Vucic, cu șapte luni înainte de încheierea mandatului său, intervine în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate din Serbia de pe 25 octombrie și îi va permite să fie numit prim-ministru dacă Partidul său Progresist Sârb (SNS) va forma noul guvern.

Conform Constituției Serbiei, Ana Brnabic, președinta parlamentului care își încheie mandatul, va îndeplini funcția de președinte interimar până la alegerea unui nou președinte.

Alegerile prezidențiale trebuie să se desfășoare în termen de 90 de zile, campania electorală având o durată cuprinsă între 30 și 60 de zile.

„Până la sfârșitul lunii decembrie... vom avea primul tur al alegerilor prezidențiale”, a declarat Vucic, care își anunțase intenția de a demisiona din funcția de președinte la începutul verii.

Alegerile parlamentare anticipate de luna viitoare îi vor pune față în față pe SNS-ul lui Vucic și aliații săi cu „Students Win”, o mișcare anticorupție condusă de studenți, și cu „Serbia Europeană”, o alianță a partidelor de opoziție pro-occidentale.

Students Win, Serbia Europeană și alte partide nu și-au nominalizat deocamdată candidații la prezidențiale.

Experții cred că Aleksandar Vucic (56 de ani) speră că această mutare îi va consolida controlul asupra puterii. Mandatul său ca șef de stat se încheie anul viitor și după două mandate nu are voie să candideze din nou. El se confruntă cu o presiune internă semnificativă din partea unei mișcări de protest organizate în mare parte din studenți.