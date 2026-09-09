Vucic dizolvă astăzi Parlamentul. Serbia va organiza alegeri parlamentare anticipate în 25 octombrie

1 minut de citit Publicat la 11:29 09 Sep 2026 Modificat la 11:29 09 Sep 2026

Aleksandar Vucic dizolvă Parlamentul. FOTO: Getty Images

Serbia va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 25 octombrie, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, după luni de proteste ample conduse de studenți. Vucic a anunțat că va semna miercuri decretul pentru dizolvarea Parlamentului.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat marți, că alegerile parlamentare anticipate din Serbia vor avea loc pe 25 octombrie. El a declarat, într-un interviu acordat postului public RTS, că va semna miercuri decretul pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea oficială a alegerilor, scrie Le Monde.

"Alegerile vor avea loc în Serbia pe 25 octombrie (...) Cred că, după alegeri, vom ieși în sfârșit din această criză", a declarat Vucic.

Serbia se confruntă din noiembrie 2024 cu o amplă mișcare de protest, declanșată de prăbușirea mortală a copertinei unei gări din Novi Sad, în nordul țării. Accidentul s-a soldat cu 16 morți și a provocat furia a sute de mii de oameni, mobilizați în principal de mișcarea studențească.

Protestatarii consideră că tragedia este legată de corupția pe care o denunță în Serbia, în timp ce țara încearcă să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Primele proteste au cerut o anchetă transparentă asupra tragediei. Ulterior, revendicările s-au transformat treptat în solicitări pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, pe care Vucic promisese în repetate rânduri că le va convoca.

Deși mișcarea de protest pare să-și fi pierdut din intensitate în timp, studenții au anunțat că vor participa la alegeri cu propria listă de candidați.

Aleksandar Vucic, în vârstă de 56 de ani, este la putere în Serbia de mai bine de un deceniu, fie ca prim-ministru, fie ca președinte.

A fost ales președinte în 2017 și reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani. Recent, Vucic a declarat că intenționează să demisioneze imediat după convocarea oficială a alegerilor parlamentare, pentru a putea face campanie electorală, semnalându-și astfel intenția de a reveni în funcția de prim-ministru al Serbiei.