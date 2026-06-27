Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că demisionează și că urmează alegeri generale anticipate

<1 minut de citit Publicat la 21:34 27 Iun 2026 Modificat la 21:34 27 Iun 2026

Aleksandar Vucic. sursa foto: Getty

Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a anunțat sâmbătă că va demisiona în câteva săptămâni și a convocat alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, transmite Reuters, citată de Agerpres.

„Voi mai fi președinte doar vreo două săptămâni și apoi voi demisiona”, le-a spus Vucic susținătorilor prezenți la un miting proguvernamental la Belgrad.

Cel de-al doilea mandat şi ultim al lui Vucic expiră la mijlocul anului 2027.

Liderul sârb a precizat că își va ajuta formațiunea, Partidul Progresist Sârb, să câștige alegerile, inclusiv scrutinul parlamentar anticipat stabilit inițial pentru 2027. Nu a specificat însă când va demisiona efectiv și nici când ar putea dizolva parlamentul – condiție prealabilă pentru convocarea alegerilor parlamentare anticipate.

Decizia vine după un an și jumătate de proteste anticorupție conduse de studenți, care au cuprins toată Serbia în urma prăbușirii unei copertine la gara din Novi Sad în noiembrie 2024, incident în care au murit 16 persoane.

În urmă cu câteva zile, la Novi Sad, studenții au comemorarat victimele și au cerut din nou alegeri generale anticipate – o cerere la care Vucic pare să fi răspuns, cel puțin parțial, prin anunțul de sâmbătă.