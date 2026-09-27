Veștea spune că Mureșan trebuie învestit premier, deși recunoaște: „Am fost surprins de atitudinea lui când am fost nominalizat eu”

Adrian Veştea a fost desemnat în iunie premier de către preşedintele Nicuşor Dan, fără consultarea prealabilă a conducerii partidului. PNL a decis atunci să nu voteze guvernul Veștea. Foto: Inquam Photos/George Călin

Adrian Veștea, fost premier desemnat și președinte al Consiliului Județean Brașov, spune că Siegfried Mureșan ar trebui să primească votul de învestitură în Parlament. Invitat duminică la Antena 3 CNN, liberalul a vorbit și despre relația cu actualul premier desemnat, pe care spune că l-a susținut mult timp, dar a cărui atitudine l-a surprins atunci când el însuși a fost propus pentru funcția de prim-ministru.

Întrebat dacă viitorul Guvern Mureșan ar putea ajunge să fie învestit inclusiv cu voturile unor parlamentari AUR, Veștea a spus că nu poate afirma acest lucru, dar că „totul este posibil”.

„Nu pot face o astfel de afirmație. Nu stau foarte mult în București, mi-am ocupat timpul la Brașov, fiindcă sunt președintele Consiliului Județean, dar totul este posibil, la un moment dat se poate întâmpla orice”, a declarat Adrian Veștea.

El a amintit și momentul votului pentru guvernul pe care urma să îl conducă, când parlamentarii PNL, USR și UDMR au ieșit din sală. Potrivit lui Veștea, același lucru s-a întâmplat atunci și cu AUR, tocmai pentru a elimina posibilitatea ca unii parlamentari să voteze cabinetul.

„În situația mea, atât PNL, cât și USR, cât și UDMR au ieșit din sală, lucru care, de altfel, s-a întâmplat și cu cei de la AUR, tocmai pentru a nu da ocazia anumitor binevoitori să voteze acel guvern. În situația în care se va lua o astfel de măsură și în momentul în care vor decide să nu fie prezenți în sală, există certitudinea că nu vor vota. Dar în situația în care vor rămâne în sală, totul este posibil”, a spus Veștea.

Veștea: „L-am susținut foarte mult pe Siegfried Mureșan”

Liberalul a vorbit și despre relația sa cu Siegfried Mureșan. Veștea spune că l-a susținut mult timp din poziția de președinte al PNL Brașov, însă a fost dezamăgit de reacția acestuia în perioada în care el fusese nominalizat pentru funcția de premier.

„O bună perioadă de timp, din poziția de președinte al PNL Brașov, l-am susținut foarte mult pe Siegfried Mureșan. Am fost surprins de atitudinea lui în momentul în care am fost nominalizat prim-ministru. Au fost foarte multe voci care s-au manifestat la vremea respectivă și au fost și alți colegi care nu au tratat lucrurile cu atâta răutate și cu atâta ură”, a declarat Veștea.

În ciuda acestor nemulțumiri, fostul premier desemnat spune că actuala situație politică trebuie depășită și că Mureșan ar trebui să ajungă la Palatul Victoria.

„Dar, cu toate acestea, sunt o persoană pozitivă, sunt o persoană echilibrată, iar eu cred că astăzi țara trebuie să fie condusă. Dacă Siegfried Mureșan a fost decizia celor trei partide și a fost nominalizarea făcută de către președintele României, eu cred că acest lucru ar trebui să se întâmple în perioada următoare, iar Siegfried Mureșan ar trebui să fie învestit prim-ministru”, a spus Adrian Veștea.

„Alegerile anticipate mi se par aproape imposibile”

Veștea s-a referit și la scenariul alegerilor anticipate, despre care spune că este greu de pus în practică în actuala situație.

„A avea astăzi alegeri anticipate mi se pare un lucru aproape imposibil. Mai mult decât atât, eu cred că niciunul dintre partidele așa-zise pro-europene nu vor avea un câștig așa de categoric și nu vor avea niște procente așa de multe”, a afirmat el.

„Sunt denumite pro-europene și sunt pro-europene, dar nu vor avea, în urma unui scrutin la alegeri anticipate, un scor atât de mare încât să poată să guverneze singure”, a mai declarat Adrian Veștea.