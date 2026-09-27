Trump dezvăluie că cei 5 suspecți de la baza RAF erau în vizorul SUA de mult timp: „Voiau să facă mari pagube”

1 minut de citit Publicat la 20:26 27 Sep 2026 Modificat la 20:27 27 Sep 2026

Trump dezvăluie că cei 5 suspecți de la baza RAF erau în vizorul SUA de mult timp. Foto: Profimedia Images

Cei cinci bărbați arestați duminică de poliția britanică în apropierea bazei RAF Fairford, folosită și de armata americană, „voiau să facă mari pagube”, a declarat președintele SUA, Donald Trump. Potrivit acestuia, suspecții se aflau de mult timp în atenția autorităților americane, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Sunt anchetați. Voiau să facă mari pagube bazei noastre și colaborarea cu britanicii a funcționat excelent”, a declarat Trump presei, la sosirea în Chicago.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a spus la rândul său că autoritățile de la Londra au lucrat îndeaproape cu partea americană.

„Am lucrat în strânsă colaborare cu prietenii noștri americani și am fost în contact în cursul zilei cu omologul meu Pete Hegseth”, a declarat el la congresul anual al laburiștilor de la Liverpool.

Poliția antiteroristă britanică investighează un „incident major” produs duminică în apropierea bazei RAF Fairford, în vestul Angliei. Cei cinci bărbați sunt suspectați de „pregătirea unui act terorist”.

Ce s-a întâmplat la baza RAF din UK

Incidentul a avut loc în apropierea bazei RAF Fairford, folosită și de forțele aeriene americane. Poliția britanică a declarat un „incident major”, mai multe locuințe din satul Whelford au fost evacuate, iar armata a verificat mai multe vehicule. Cei cinci bărbați arestați sunt suspectați că pregăteau un atac cu explozibili în apropierea bazei.

RAF Fairford are o importanță strategică pentru SUA. Guvernul britanic a autorizat folosirea bazei pentru lovituri asupra unor amplasamente de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz. În iulie, Gardienii Revoluției din Iran avertizaseră Londra să nu permită decolarea bombardierelor americane de aici.

În paralel, autoritățile britanice au atras atenția și asupra riscului unor operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice atribuite Rusiei. Moscova neagă că ar desfășura atacuri hibride împotriva statelor occidentale.