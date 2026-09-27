Polonia se oferă să găzduiască fabrica de sisteme Patriot a Ucrainei: „Ar fi pe un teritoriu sigur”

Sitem Patriot. Foto: Getty Images

Oficialii polonezi propun ca Ucraina să folosească teritoriul Poloniei pentru producția de sisteme Patriot, după ce Kievul a obținut din partea Statelor Unite licențele necesare pentru fabricarea acestora, scrie The Kyiv Independent.

Oferta vine după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat, pe 25 septembrie, că președintele american Donald Trump a acordat Ucrainei permisiunea de a-și produce propriile rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

„Vom vedea dacă se va întâmpla”, a declarat pentru presa poloneză Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, ministru adjunct al Apărării din Polonia. „Am propus ca, dacă se intenționează construirea unei astfel de fabrici în Ucraina, aceasta să fie construită în Polonia, astfel încât să se afle pe un așa-numit «teritoriu sigur».”

Anunțul vine într-un moment în care Kievul se confruntă cu o lipsă critică de muniție pentru apărarea antiaeriană, în special de rachete Patriot. Acestea sunt singurele arme capabile să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice rusești care continuă să lovească orașele ucrainene.

În atacurile lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 26 spre 27 septembrie au fost uciși 14 ucraineni.

Pe 24 septembrie, Zelenski anunțase, în timpul participării la Adunarea Generală a ONU de la New York, că a ajuns la un acord „foarte important” privind un nou lot de rachete Patriot. El a spus că mai multe interceptoare Patriot vor ajunge în curând în Ucraina, fără să precizeze însă ce țară le va furniza.

Oferta Poloniei apare în timp ce Varșovia încearcă să extindă cooperarea militară cu Statele Unite, pe fondul riscurilor tot mai mari venite dinspre Moscova.

Sobkowiak-Czarnecka a declarat că parlamentarii polonezi încearcă să accelereze construirea unei noi baze militare americane în vestul Poloniei. Aceasta ar urma să găzduiască cel puțin 5.000 de militari americani și familiile lor.

„Trebuie să pregătim o lege specială (...) pentru construirea mai rapidă a bazei, care să stabilească atribuțiile fiecărui minister, pentru că, în realitate, construirea bazei înseamnă construirea unui mic oraș”, a spus Sobkowiak-Czarnecka.

Oficialul polonez se așteaptă ca Statele Unite să decidă până în luna decembrie a acestui an unde va fi amplasată noua bază.

Rachete și drone rusești au încălcat de mai multe ori spațiul aerian al Poloniei de la începutul războiului. Pe 13 septembrie, inclusiv o locomotivă a unui tren de pasageri Kiev–Varșovia a fost lovită la doar doi kilometri de granița cu Polonia.