Omanul se pregătește să devină un jucător în economia spațială. Ministerul Transporturilor elaborează prima Lege spațială a țării

2 minute de citit Publicat la 00:08 28 Sep 2026 Modificat la 00:08 28 Sep 2026

Numărul companiilor care operează în acest sector a crescut de la 11 în 2023 la 26 în 2025. Foto: Getty Images

Omanul pregătește prima sa lege națională dedicată sectorului spațial, în contextul în care serviciile și capabilitățile oferite de această țară în acest domeniu au crescut vertiginos în ultimii trei ani. Țara arabă își consolidează arhitectura de reglementare necesară pentru a sprijini investițiile și dezvoltarea durabilă a economiei spațiale emergente, relatează Oman Observer.

Ministerul Transporturilor (MoTCIT), alături de alte instituții guvernamentale, a inițiat demersul pentru elaborarea Legii spațiale din Oman și a cadrului de reglementare aferent, potrivit raportului recent publicat „Realizările Programului Spațial Național 2023–2025”.

Noua lege urmărește să asigure respectarea obligațiilor internaționale ale Omanului, să consolideze încrederea investitorilor și să creeze ceea ce ministerul descrie drept un „mediu echilibrat și favorabil” dezvoltării durabile a sectorului.

Inițiativa devine tot mai importantă pe măsură ce Omanul trece de la etapa de construire a bazelor Programului său Spațial Național la o etapă de dezvoltare a pieței, care include comunicații prin satelit, observarea Pământului, servicii de lansare și alte aplicații spațiale comerciale.

Specialiștii au semnalat în raportul citat că elaborarea acestei legi este unul dintre principalele domenii în care s-au înregistrat progrese de la lansarea programului.

Se așteaptă, de asemenea, ca acest cadru juridic să completeze reglementările mai specializate introduse deja pentru diferitele segmente ale industriei.

În mod special, Autoritatea pentru Aviație Civilă a emis reglementări privind utilizarea spațiului aerian pentru activitățile de lansare spațială. Operatorii trebuie să depună solicitările pentru utilizarea spațiului aerian cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înainte de o lansare, însoțite de un expert în domeniu. Cadrul prevede coordonarea dintre portul spațial Etlaq și MoTCIT în ceea ce privește evaluarea spațiului aerian, condițiile meteorologice și cerințele de siguranță operațională.

Industria spațială ia avânt în Oman

Intensificarea eforturilor de reglementare are loc în contextul extinderii rapide a prezenței comerciale a industriei spațiale din Oman.

Numărul companiilor care operează în acest sector a crescut de la 11 în 2023 la 26 în 2025, în timp ce numărul angajaților din organizațiile spațiale din sectorul public și privat a crescut de la 152 la peste 400.

Investițiile private au ajuns la 74 de milioane de riali omanezi în 2025, față de 20 de milioane de riali în urmă cu doi ani.

În acest moment, Omanul oferă mai multe servicii în domeniul spațial, precum servicii pentru platformele de lansare, operatori de teledetecție, comunicații prin satelit, servicii de instruire și consultanță, precum și aplicații bazate pe drone și servicii spațiale.

Dezvoltarea cadrului de reglementare face parte dintr-o strategie mai amplă prevăzută în Politica Spațială Națională și Programul Executiv 2023–2033, care plasează guvernanța și reglementarea alături de dezvoltarea capacităților și parteneriatele internaționale ca factori-cheie pentru dezvoltarea sectorului.

Omanul vrea să devină un hub regional pentru servicii spațiale

Programul urmărește, în cele din urmă, să transforme Omanul într-o poartă regională pentru aplicații și servicii spațiale, contribuind în același timp la diversificarea economică.

Proiectul de lege va completa, de asemenea, eforturile de consolidare a coordonării instituționale. Un Comitet de coordonare pentru centrele de știință și aplicații spațiale a fost înființat prin Decizia ministerială nr. 80/2024, pentru a îmbunătăți integrarea și a sprijini dezvoltarea unui ecosistem spațial național conectat și durabil.

În contextul în care avansează proiecte majore, de la satelitul de comunicații OmanSat-1 până la infrastructura comercială de lansare din Duqm, noul cadru legislativ este menit să ofere baza juridică și de reglementare pentru dezvoltarea unei economii spațiale omaneze mai ample, în care sectorul privat va avea un rol tot mai important.